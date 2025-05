Giro 2025 : étapes et parcours, favoris, diffusion... Toutes les infos

Premier grand tour de l'année, le Giro s'élance ce vendredi 9 mai pour trois semaines d'une intense lutte.

Après la saison des classiques, c'est désormais le début du premier grand tour de l'année avec le Giro ! Sans Pogacar, tenant du titre, Evenepoel ou encore Vingegaard, la lutte s'annonce très ouverte et un favori se dégage... Primoz Roglic ! Le parcours de l'édition 2025 démarrera avec un triptyque en Albanie, avant de traverser l'Italie, avec un rapide passage par la Slovénie, terre des deux derniers vainqueurs et peut être encore une fois en 2025. Le leader de la RedBull Bora fait d'ailleurs figure de grand favori. Mais attention à Juan Ayuso. La pépite du cyclisme espagnol, 22 ans, va disputer son premier Giro cette saison et a beaucoup d'espoir quant à un bon résultat sur les routes italiennes. Vainqueur lors de Tirreno-Adriatico et deuxième du Tour de Catalogne, il est un prétendant à la victoire et à coup sur au podium. On suivra également le jeune italien Tiberi, 5e l'année dernière qui pourrait grimper sur le podium cette année. Sur les sprints, si Mads Pedersen vise le maillot violet de meilleur sprinteur, on suivra du côté des Français, Paul Magnier, qui va participer à son premier Grand Tour en Italie.

Le parcours

Les étapes

Étape 1 – 9 mai : Durrës – Tirana (164 km) ⭐⭐⭐

Étape 2 – 10 mai : Tirana – Tirana (contre-la-montre – 13,7 km) ⭐⭐⭐

Étape 3 – 11 mai : Vlora – Vlora (160 km) ⭐⭐⭐

Étape 4 – 13 mai : Alberobello – Lecce (187 km) ⭐

Étape 5 – 14 mai : Ceglie Messapica – Matera (144 km) ⭐⭐

Étape 6 – 15 mai : Potenza – Naples (226 km) ⭐⭐

Étape 7 – 16 mai : Castel di Sangro – Tagliacozzo (168 km) ⭐⭐⭐

Étape 8 – 17 mai : Giulianova – Castelraimondo (197 km) ⭐⭐⭐

Étape 9 – 18 mai : Gubbio – Sienne (181 km) ⭐⭐⭐

Étape 10 – 20 mai : Lucques – Pise (contre-la-montre – 28,6 km) ⭐⭐⭐⭐

Étape 11 – 21 mai : Viareggio – Castelnovo ne' Monti (185 km) ⭐⭐⭐

Étape 12 – 22 mai : Modène – Viadana (172 km) ⭐⭐

Étape 13 – 23 mai : Rovigo – Vicence (180 km)⭐⭐

Étape 14 – 24 mai : Trévise – Nova Gorica/Gorizia (186 km)⭐⭐

Étape 15 – 25 mai : Fiume Veneto – Asiago (214 km) ⭐⭐⭐⭐

Étape 17 – 28 mai : San Michele all'Adige – Bormio (154 km) ⭐⭐⭐

Étape 18 – 29 mai : Morbegno – Cesano Maderno (144 km) ⭐⭐

Étape 19 – 30 mai : Biella – Champoluc (166 km) ⭐⭐⭐⭐⭐

Étape 20 – 31 mai : Verrès – Sestrières (203 km)⭐⭐⭐⭐⭐

Étape 21 – 1er juin : Rome – Rome (141 km)⭐

Diffusion

Comme les années précédentes, le Tour d'Italie sera à suivre en direct sur les antennes d'Eurosport. L'ensemble des étapes du Giro pourront être suivies en intégralité sur la plateforme digitale d'Eurosport