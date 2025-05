Giro 2025 : Pedersen remporte au sprint sa deuxième victoire et reprend le maillot rose à l'issue de la 3ème étape, le classement

17:51 - Le résumé, Pedersen, le roi d'Albanie

Dépossédé hier de son maillot rose pour seulement 17 centièmes, Mads Pedersen avait une revanche à prendre ce lundi sur les routes escarpées d’Albanie. Le leader de l’équipe Lidl-Trek, frustré mais déterminé, a parfaitement rebondi lors de cette troisième étape longue de 160 kilomètres autour de Vlorë, marquée par le redoutable col de Qafa e Llogarase (10,7 km à 7,4 %), situé à 39 km de l’arrivée.

Le Danois a parfaitement géré sa journée, s’économisant intelligemment dans le peloton tout en comptant sur l’abnégation de ses coéquipiers. Il ne s’est véritablement employé que dans l’emballage final, où son sens du placement et son explosivité ont fait la différence. Dans un sprint à trois, il devance Corbin Strong (Israel – Premier Tech) et Orluis Aular (Movistar), signant un succès plein de maîtrise et de sang-froid.

L’étape a été longtemps animée par une échappée de six coureurs : Germani (Groupama-FDJ), Hamilton (Picnic–PostNL), Donovan (Q36.5), Tarling (Ineos), Tonelli et De Bondt. Ils ont finalement vu leurs espoirs de victoire s’envoler sous l’impulsion d’un peloton bien organisé, avant que deux hommes, Fortunato et Bilbao, ne tentent une contre-attaque. Lorenzo Fortunato a profité de sa présence à l’avant pour rafler les 18 points du dernier sprint intermédiaire et s'emparer du maillot bleu de meilleur grimpeur.

À l’inverse, Wout Van Aert a vécu une journée compliquée : décroché dans la montée finale, il termine avec 15 secondes de retard sur les premiers, confirmant sa forme vacillante en ce début de Giro. Du côté des Français, Romain Bardet et David Gaudu finissent 50ᵉ et 51ᵉ, dans le même temps que le vainqueur du jour, juste derrière Primož Roglič, qui cède volontairement son maillot rose à Pedersen. Un soulagement sans doute bienvenu pour le Slovène, qui se libère ainsi d’une pression précoce.

Ce séjour albanais s’achève sur une note spectaculaire. Place désormais à l’Italie : après une journée de repos bien méritée, le peloton reprendra la route mardi, entre Alberobello et Lecce, pour une étape a priori plus calme, dédiée aux sprinteurs.