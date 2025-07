Jeu Tour de France 2025 : une révolution en marche, mais un problème majeur !

L'édition 2025 du jeu Tour de France est sortie, nous avons pu le tester et voici notre avis

Nous avons pu tester le tout nouveau jeu du Tour de France 2025 à quelques semaines du vrai Tour de France et les nouveautés sont nombreuses. Tout d'abord, parlons de cette fameuse révolution graphique annoncée. Oui elle est bien présente, le jeu est beaucoup plus beau. Cette révolution avec l'Unreal Engine 5 concerne surtout les décors autour et la fluidité du jeu. Les arbres, routes, immeubles, sponsors, l'évolution de la météo et de la lumière, les spectateurs qui s'écartent... Rendent le jeu plus immersif et agréable et c'est important de se sentir bien dans un jeu et c'était le cas pour nous. Et pour ceux qui craignaient les crash à cause des graphismes (qui mettent plus de temps à charger au lancement de l'étape), nous n'avons pas eu de problème et c'est une très bonne nouvelle.

Mais attention à la "révolution" car certaines choses sont identiques. L'avant course sur la ligne de départ ne change pas vraiment, l'animation des coureurs est la même, on regrette l'absence de modélisme des visages officiels des coureurs, pas de changement sur les attaques, défaillances ou célébrations... C'est le gros point noir selon nous.

Une nouvelle stratégie pour gérer votre énergie

Le mécanisme de ravitaillement a évolué et c'est la principale évolution dans le gameplay. Si vous n'avez pas le choix au moment du départ, vous pouvez désormais choisir entre l'Energel pour une énergie durable ou le Turbogel, pour attaquer sans consommer d'endurance, lors du ravitaillement. Un bon joker mais qu'il faut utiliser à bon escient pour s'imposer.

Des modes de jeu agréables

Le mode Mon tour est un vrai point positif. Pour la première fois, vous allez pouvoir créer des parties et affronter vos amis (ou pas) en ligne, en contrôlant une équipe. Vous pouvez choisir si les autres équipes sont gérés par l'IA ou juste pas au départ. Et la personnalisation ne s'arrête pas là car vous pouvez sélectionner vos courses en choisissant le type d'étape, sa longueur et les conditions.

Si vous êtes plus de la team "solo". Vous allez avoir droit à une campagne immersive, un peu à la sauce F1 ou FC25 où l'on suit la progression d'un coureur fictif, avec des rivalités, quelques moments narratifs, mais tout ça avec un seul objectif, la conquête du Maillot Jaune. Vous pouvez bien évidemment faire d'autres courses que le Tour de France avec notamment certaines classiques comme la Flèche Wallonne.

Le gameplay de façon générale n'offre pas non plus une révolution sensationnelle. La prise en main du coureur offre encore quelques contacts pas vraiment réalistes et des chutes qu'on a eu du mal à comprendre à quelques reprises et surtout une rigidité dans les mouvements qu'on aurait aimé différente avec cette évolution de moteur graphique. Le point positif concerne tout de même l'IA, plus "intelligente" dans la gestion et tactique de course que ce soit dans l'échappée ou le peloton lorsque la poursuite est perturbée.

Un flou dans la descente désagréable

Nous avons eu la version PS5 et ce problème concerne surtout donc cette plateforme car le réglage vidéo ne permet pas de désactiver cette option et on ne va pas se mentir, à fond dans la descente, l'effet flou n'est pas forcément agréable et a même procuré quelques soucis de trajectoire et un petit mal de tête. Les changements de caméra pendant l'étape pour regarder en arrière provoquent ont également le même problème, mais c'est moins gênant car en vélo, il faut toujours regarder devant n'est-ce pas ?

"Evenepoet"

Un problème récurent dans les jeux de sport, malheureusement, certains coureurs n'ont toujours pas le vrai nom officiel. Le Belge, double champion olympique à Paris en 2024, est toujours surnommé "Evenepoet". De quoi faire sourire, mais pour certaines personnes, ne pas jouer avec les appellations officielles pose un léger problème et je suis de cet avis.

Notre conclusion

Un très bon jeu d'arcade pour les fans de cyclisme et du Tour de France. Foncez si vous n'avez pas acheté ce jeu ces dernières années car c'est bien le meilleur de la série. Il y a des améliorations notables au niveau du graphisme avec des détails plus poussés rendant le jeu beaucoup plus beau. Maintenant, on regrettera la rigidité des coureurs, le manque de modélisme des visages, de nouvelles animations des coureurs en course et si le jeu veut passer un cap dans la simulation sportive, il devra le faire rapidement !