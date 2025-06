Vingegaard va utiliser une technologie biologique avant le Tour de France, l'UCI lui a donné raison

Une décision prise par l'UCI pourrait faire polémique dans les prochaines semaines dans le peloton.

C'est peut-être une révolution discrète, mais déterminante, qui s'est jouée le 4 juin dernier dans le monde du cyclisme professionnel. L'Union Cycliste Internationale (UCI) a officiellement autorisé l'utilisation en compétition des capteurs respiratoires développés par Tymewear, une start-up à la pointe de la technologie sportive après un premier refus il y a quelques mois.

Déjà testés ces derniers mois par la Team Visma | Lease a Bike, ces capteurs dits "transformationnels" avaient été suspendus temporairement par l'UCI en attendant une évaluation plus approfondie. C'est désormais chose faite. Dans une note transmise à la formation néerlandaise, et révélée par Outside Magazine, l'UCI a statué : " Considérant que le capteur semble être disponible dans le commerce et que les données qu'il capture ne semblent pas porter atteinte à l'intégrité du sport, l'UCI a décidé d'autoriser l'utilisation du capteur en compétition. "

Concrètement, ces capteurs permettent de mesurer avec une précision inédite la ventilation des coureurs, offrant une nouvelle donnée biologique jusque-là difficilement accessible en course. Bien plus qu'un gadget, c'est un véritable outil de compréhension de l'effort que les athlètes pourront désormais exploiter, à l'instar de la puissance ou de la fréquence cardiaque.

Mathieu Heijboer, directeur de la performance de l'équipe Visma | Lease a Bike, ne cache pas son enthousiasme : " Mesurer la ventilation sur le terrain, avec la plus grande précision possible à ce jour, nous apportera des connaissances considérables sur la façon dont le corps gère les efforts en compétition. Ces efforts ne peuvent être reproduits ni à l'entraînement, ni en laboratoire. Cela nous aidera beaucoup à optimiser l'entraînement et à améliorer nos stratégies de course. "

Encore en phase d'apprentissage, il ne serait pas surprenant de voir Jonas Vingegaard, Wout van Aert ou encore Simon Yates avoir ces capteurs. Et si les résultats sont au rendez-vous, nul doute que cette innovation se généralisera rapidement au sein du peloton professionnel.