"Je ne serai pas prêt pour le Tour de France" : l'annonce d'un ancien grand vainqueur

Vainqueur du Tour de France, il a donné de ses nouvelles à l'occasion de son anniversaire avec une teinte d'ironie.

Happy Birthday ! Ce mardi 17 juin, une légende vivante du cyclisme fête son anniversaire et personne ne l'a oublié. C'est normal, il s'agit du Belge Eddy Merckx, 80 ans. Son palmarès, monstrueux, comporte notamment 3 championnats du monde et surtout 5 Tour de France dont il est une légende incontestable et absolue. Ironiquement, dans un entretien pour la RTBF, le "Cannibale" a indiqué qu'il ne serait pas prêt pour le Tour de France 2025. Derrière cette ironie se cache surtout une mise au point sur son état de santé. Blessé à la hanche à la suite d'une chute en décembre, il est désormais sur une pente ascendante.

"Cela va de mieux en mieux. Je ne serai pas prêt pour le Tour de France mais peut-être pour celui de Lombardie, ironise le multiple champion du monde. J'ai recommencé le vélo avec des petites sorties. Lorsqu'on a été arrêté pendant plus de six mois, ce n'est pas évident de reprendre. Les premières fois, c'est bizarre. On pense toujours à cette chute." Il en a profité pour indiquer qu'il avait bien repris les routes de l'entraînement, de quoi juger d'une popularité toujours impressionnante. "Je ressens encore cette popularité, comme ici dans les couloirs de la RTBF. Cela fait toujours plaisir", a glissé l'ancien coureur.