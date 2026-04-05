Quand un sombre médecin évoque un lien entre van der Poel et Pogacar sous fond de dopage

Les deux stars du peloton Pogacar et van der Poel entretiennent un lien avec un médecin à la réputation sulfureuse.

Alors que les classiques sont au programme tout au long du mois d'avril entre les Flandriennes et les Ardennaises, une figure particulièrement controversée dans le monde du cyclisme a refait surface il y a quelques mois. Ce médecin, Bernard Sainz, surnommé "Docteur Mabuse" et présentant une réputation sulfureuse, a affirmé dans un entretien pour Ouest France être en lien avec deux stars du peloton : Tadej Pogacar, par son directeur sportif Mauro Gianetti et Mathieu van der Poel : "Van der poel a récupéré toutes les recommandations que je donnais à son grand-père, Raymond Poulidor. Nos chemins se sont croisés (avec van der Poel). Il y a une transmission" assure-t-il.

Condamné à plusieurs reprises pour "exercice illégal de la médecine" et "incitation au dopage", Bernard Sainz a comparu à nouveau pour une récidive en septembre 2025 et a finalement été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis pour exercice illégal de la médecine et pharmacie. Il effectue actuellement sa peine sous bracelet électronique et s'est acquitté d'une amende de 20 000 euros. Sainz assure pourtant que ce ne sont que des rumeurs : "Ma réputation, ce sont des bruits de couloir, ce ne sont pas des faits précis. Je n'ai jamais eu un coureur qui était contrôlé positif. Si quelqu'un veut se doper, il n'a pas besoin de moi".

Le naturopathe affirme aussi entretenir des liens étroits avec le directeur sportif de Tadej Pogacar, Mauro Gianetti, lui même déjà lié à une affaire de dopage lors du Tour de France 2008 : "Je jouis d'une réputation infâme alors qu'en interne on est très content de mes compétences" assure-t-il. Cependant, pour l'heure rien ne montre que ses propos sont véridiques.