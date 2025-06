L'équipe Arkea B&B Hotels va disparaître, énorme coup dur avant le Tour de France

L'équipe française va disparaître du peloton après l'annonce d'un communiqué de presse ce mercredi 25 juin.

La fin d'une ère. Mercredi 25 juin, l'équipe française Arkea B&B Hotels a annoncé sa disparition à la fin de l'exercice 2025 après le retrait de ses deux sponsors principaux dans un communiqué publié ce matin.

"L'équipe ARKEA-B&B HOTELS a été informée par ses deux partenaires titres du non-renouvellement de leurs contrats respectifs arrivant à échéance à la fin de la saison, au 31 décembre 2025.

Dans un contexte financier exigeant pour le cyclisme, Emmanuel Hubert et ses équipes sont pleinement engagés dans une démarche active de recherche de nouveaux partenaires.

L'équipe, le staff et leurs représentants tiennent à remercier sincèrement le Crédit Mutuel Arkéa et B&B HOTELS pour leur engagement et leur confiance au cours des dernières années.

Le Crédit Mutuel Arkéa, via d'abord Fortuneo puis en son nom propre, a soutenu l'équipe pendant près de dix ans, une longévité et une fidélité rares dans le cyclisme professionnel d'aujourd'hui. Le groupe B&B HOTELS a quant à lui joué un rôle décisif pour permettre à l'équipe de franchir un cap au cours des deux dernières années.

Dans cette période de recherche de nouveaux partenaires, la structure et ses équipes sont plus que jamais déterminées à performer sur les différentes courses qui vont jalonner la saison, afin notamment de faire briller les couleurs du maillot ARKEA-B&B HOTELS."

Il y a quelques jours, lors de la fin du Tour de Suisse, Kevin Vauquelin, deuxième, avait lancé un appel qui semblait être déjà désespéré. "Cette semaine, on n'a pas eu le cuistot. On a eu beaucoup moins de moyens. On est dans une situation financière compliquée, c'est très compliqué pour Manu Hubert (le directeur général). Mais on s'en sort, on montre qu'on est là", s'est-il félicité au micro de La Chaîne L'Équipe. "J'espère que ce résultat qu'on a, avec l'équipe, pourra amener des sponsors, aider Manu Hubert et l'équipe Arkéa-B&B Hotels. Je pense qu'on en a besoin. On montre que le staff et les coureurs donnent le maximum avec le peu de moyens qu'on a. Si on doit se comparer avec les grosses formations, les gros budgets, c'est très compliqué. J'espère que ça donnera un peu d'envie à certains sponsors de venir, de montrer que ce n'est pas parce qu'on a peu de moyens qu'on ne peut pas faire des résultats. Je me suis contruit grâce à l'équipe, je suis arrivé chez Arkéa-B&B Hotels en 2022, j'ai grandi avec eux, je suis ici grâce à eux. Je les remercie tous, le staff. J'espère les aider"