Championnats de France de cyclisme : Grégoire favori avec une meute de prétendants à ses trousses

Ce dimanche, les routes de la Vendée dans les Herbiers accueillent la course en ligne masculine des Championnats de France de cyclisme sur route. Le parcours, à la fois exigeant et spectaculaire, promet une course de haute intensité.

Le peloton des élites hommes s'élancera sur un tracé redoutable qui a déjà marqué l'histoire du cyclisme français. Avec ses 231 kilomètres au total et pas moins de 14 ascensions du Mont des Alouettes, le circuit vendéen propose un cocktail explosif de côtes irrégulières et de relances incessantes. Chaque boucle de 16,5 kilomètres s'articule autour de la célèbre montée finale, longue de 2,2 kilomètres à 4,7 % de moyenne, qui avait sacré Philippe Gilbert lors du Tour de France 2011. Ici, il n'y a guère de répit : la succession de virages techniques, de faux plats montants et de descentes piégeuses va user les organismes à petit feu. Les sprinteurs purs auront toutes les peines du monde à survivre aux tours successifs et devraient rapidement laisser place aux puncheurs et aux baroudeurs, qui trouveront un terrain idéal pour placer des offensives décisives. Le dénivelé positif cumulé (près de 3 100 mètres) illustre bien la sélectivité d'un parcours taillé pour les coureurs endurants et audacieux.

Le Mont des Alouettes en juge de paix

Si l'ensemble du circuit promet déjà une usure progressive, c'est surtout le Mont des Alouettes qui concentrera toutes les attentions. Cette montée ne sera pas qu'un simple point de passage : elle constituera à la fois un juge de paix et une rampe de lancement idéale pour les attaques. Les coureurs devront s'y confronter quatorze fois, ce qui promet une usure inévitable des organismes. Les changements de rythme, la nécessité de relancer après chaque virage et la tension permanente autour du placement avant la rampe finale façonneront l'issue de la course.

En effet, ce circuit vendéen n'est pas qu'un décor spectaculaire : il est chargé d'histoire et de souvenirs marquants. Les Herbiers n'ont rien d'un terrain vierge pour le peloton professionnel. Le site est réputé pour avoir accueilli plusieurs grandes courses, dont la fameuse arrivée d'étape du Tour de France 2011. Depuis, le Mont des Alouettes a gagné sa place parmi les ascensions emblématiques du cyclisme hexagonal. Son profil, proche de certaines côtes flandriennes, séduit les attaquants qui aiment prendre des risques.

Le contre-la-montre comme premier révélateur

Le chrono de jeudi a en effet livré de précieux enseignements sur l'état de forme des principaux prétendants. Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) y a confirmé sa suprématie contre la montre, devançant une nouvelle fois Kévin Vauquelin (ARKEA-B&B HOTELS). Si l'an dernier, la bataille avait été serrée jusque dans les ultimes hectomètres, l'édition 2025 a été marquée par la chute de Vauquelin dès le début de parcours, le contraignant à concéder 24 secondes au champion sortant. Malgré cet incident, le Normand a réalisé un temps solide qui atteste de sa forme ascendante. Le jeune Paul Seixas, troisième à 44 secondes, a lui aussi impressionné et pourrait jouer un rôle d'électron libre lors de la course. Mais tous auront les yeux tournés vers Romain Grégoire, treizième au général du Tour de Suisse il y a une semaine, il avait également gagné la 1ère étape. Le coureur de la DJ connait parfaitement ce profil d'étape. Bastien Tronchon du Décathlon AG2R Mondiale aura aussi une carte à jouer

A quelle heure aura lieu la course en ligne ?

La course sur route du Championnat de France hommes débutera à 11h35 ce dimanche aux Herbiers.

Sur quelle chaîne TV sera diffusée la course sur route ?

L'Épreuve en ligne élite hommes sur Eurosport 1, de 14h15 à 17h20, et sur France 3, de 15h15 à 17h20.

Les différentes côtes

Betlic: Grégoire 5,00 / Vauquelin 10,00 / Tronchon 10,00

Unibet: Grégoire 5,00 / Tronchon 7,50 / Vauquelin 7,50

Winamax: Grégoire 5,00 / Tronchon 10,00 / Vauquelin 10,00 / Seixas 10,00