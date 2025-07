"Evenepoel doit aller voir ailleurs" : un ancien vainqueur du Tour de France tacle l'équipe du Belge

Lauréat du Tour de France il y a quelques années, il estime que Remco Evenepoel doit changer de structure.

Le Tour de France 2025 débute ce samedi 5 juillet du côté de Lille. Les stars du peloton seront nombreuses au départ de cette nouvelle édition de la Grande Boucle. Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe ou encore Remco Evenepoel. De retour à son meilleur niveau après sa terrible chute d'il y a quelques mois, le double champion olympique espère faire mieux que la troisième place acquise l'année dernière, même si on voit mal battre Pogacar et Vingegaard sur trois semaines.

Pour un ancien coureur et surtout vainqueur du Tour en 2012, Bradley Wiggins, le Belge, s'il veut passer un cap, doit impérativement changer de structure. "Remco Evenepoel est un coureur exceptionnel. Bien sûr, ce sera difficile, mais il a maintenant l'expérience de l'année dernière. Il sait qu'il peut tenir le coup pendant trois semaines [...] Evenepoel doit tirer parti d'un éventuel jeu du chat et de la souris entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Il doit tenir le plus longtemps possible dans les montées, puis profiter des contre-la-montre pour rattraper son retard (...) Soudal Quick-Step est-elle assez forte pour être une équipe avec un potentiel vainqueur au classement général ? Surtout maintenant que Patrick (Lefevere) est parti. Il devrait peut-être chercher ailleurs. Regardez la composition d'équipes comme Visma | Lease a Bike et UAE Team Emirates-XRG. Elles ont des coureurs domestiques qui peuvent eux-mêmes remporter des grands tours. Soudal Quick-Step n'est pas à ce niveau. Rejoindre une équipe comme Ineos ou Red Bull–Bora–Hansgrohe pourrait lui permettre de passer au niveau supérieur. Car individuellement, il a les qualités requises pour remporter le Tour", explique pour conclure Sir Bradley Wiggins dans son interview avec Sporza.