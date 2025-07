"Ce serait la mort du Tour de France..." : la crainte d'une écrasante domination de Pogacar

Juste avant le départ du Tour de France, la crainte d'une domination de Pogacar est dans toutes les têtes.

Le Tour de France débute samedi 5 juillet à Lille avec une première semaine mouvementée avec des étapes pour les puncheurs et pas forcément pour les sprinteurs. Un choix assumé par la direction du Tour de France, mais qui pourrait mettre un terme au suspense très rapidement si Pogacar attaque de partout. C'est d'ailleurs la crainte de Cyril Guimard qui s'est confié pour Cyclisme actu à quelques heures du départ du Tour.

"Vous savez, je connais une équipe qui a gagné 10 étapes sur le Tour. C'est le Tour 84 avec la victoire de Laurent Fignon. C'était l'équipe Renault. On a gagné 10 étapes, on en a perdu une qui aurait fait 11 avec Vincent Barteau. Il était tellement content de prendre le maillot qu'il a oublié de faire le sprint et il fait 2. C'était la grande équipe Renault. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Je peux me tromper, mais je ne vois pas très bien comment un coureur pourrait gagner 10 étapes. Je crois que le pire, c'est que ce serait la mort du Tour de France. On lui demandera de freiner s'il en avait les capacités" explique-t-il.