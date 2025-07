Voici le plus jeune et le plus vieux coureur du Tour de France 2025

Les deux coureurs en question risquent d'animer ce Tour de France 2025.

Le Tour de France s'élance ce samedi depuis Lille. Une course de trois semaines qui s'annonce une nouvelle fois passionnante avec un duel annoncé entre Pogacar et Vingegaard. Mais au delà de ce duel, le Tour de France est également une histoire de chiffres, d'anecdotes.

Pour cette édition 2025, petit focus sur le coureur le plus jeune du Tour de France et le plus vieux, deux coureurs qui vont faire parler d'eux sur ce Tour de France. Commençons par le plus jeune. Il s'agit de l'Espagnol Iván Romeo, âgé de seulement 21 ans et 323 jours, qui portera le maillot Movistar avec le maillot de champion d'Espagne qu'il a remporté il y a quelques jours. Cette saison, il a déjà démontré que sa puissance en contre-la-montre et sa polyvalence sur les courses d'une semaine font de lui un coureur complet. Bien qu'il n'ait pas encore participé à un grand Tour, il arrive avec des victoires d'étape au Dauphiné et au Tour de Valence, ainsi qu'un top 5 à l' UAE Tour. De quoi avoir quelques ambitions.

Et pour le plus vieux, c'est la légende, ancien vainqueur du Tour de France, le Gallois Geraint Thomas. Agé de 39 ans, il courait déjà dans le peloton professionnel en 2007. Le Britannique a d'ailleurs annoncé que ce serait sa dernière saison, il entrera peut être en premier sur les Champs Elysées comme le veut la tradition.