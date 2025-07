"La première semaine laisse beaucoup d'opportunités pour les coureurs comme moi" : les ambitions de Julian Alaphilippe sur le Tour

En conférence de presse ce jeudi 3 juillet, le Français espère briller la première semaine.

Tic tac, tic tac... Le Tour de France débute officiellement ce samedi 5 juillet et les coureurs se préparent. Plusieurs conférences de presse sont organisées ces dernières heures et la dernière en date ce jeudi 3 juillet concerne l'équipe Tudor de Julian Alaphilippe. De retour sur la Grande Boucle, le Français évoque sa nouvelle structure et ses ambitions avec un rêve toujours présent de Maillot Jaune.

"La première semaine laisse beaucoup d'opportunités pour les coureurs comme moi en tout cas, et Marc et tous les punchers du peloton, mais ça va aussi certainement apporter beaucoup de nervosité pour eux, avec les coureurs du classement général, les risques de bordure déjà dès la première étape... Mais ça fait partie du Tour et bien sûr je ne peux pas me plaindre de ça, je suis très content du parcours du Tour, surtout de cette première semaine, et j'ai hâte. Ce n'est pas du tout grâce à moi que l'équipe est sur le Tour, je pense qu'on très bien comporté depuis le début de saison, et pas grâce à moi, parce que je n'ai rien gagné encore, donc je pense que le débat est clos, et je suis motivé pour faire un beau tour et pour donner le maximum pour l'équipe. Le maillot jaune, bien sûr, ça reste toujours un rêve, ça c'est sûr, après sur le Tour, il faut reprendre jour après jour" a expliqué le double champion du monde.