Pogacar se sent "en danger" sur un vélo, l'inquiétude du Slovène avant le Tour de France

Présent en conférence de presse jeudi 3 juillet, le champion du monde s'est confié sur les dangers du vélo.

Souriant, mais inquiet. Tadej Pogacar s'est présenté devant la presse ce jeudi 3 juillet avant le Grand Départ du Tour de France samedi. S'il a indiqué être en très bonne forme, il estime également que cette édition 2025 va ressembler à celle d'il y a deux ans et a hâte de voir si les places peuvent être échangées avec Vingegaard (il avait perdu).

Mais le double champion du monde s'est également confié sur les dangers du vélo et notamment lors des entraînements. "Je me sens souvent en danger quand je fais du vélo. À mon avis, ce n'est pas un sport très sûr. Le simple fait de sortir s'entraîner dans la circulation, où de plus en plus de gens sont nerveux dans leurs voitures, dans le trafic. Vous risquez votre vie tous les jours à l'extérieur, à l'entraînement. Bien sûr qu'il y aura toujours des accidents et des moments où l'on ne se sent pas en sécurité, mais je pense que cela a toujours été le cas. Dans les grandes villes ou les lieux célèbres pour le cyclisme, il y a beaucoup de fans et il peut parfois y avoir des problèmes. C'était le cas dans le passé, mais sans les fans, ce sport serait vraiment ennuyeux, je pense. C'est donc quelque chose que nous devons accepter" a lancé le double champion du monde.