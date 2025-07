"Gagner ou non le Tour ne changera rien à ma vie" : la mise au point de Primoz Roglic

Le Slovène s'est montré très détaché depuis le départ du Tour de France.

Le Slovène a perdu une quarantaine de secondes aux côtés de Remco Evenepoel lors de la première étape du Tour de France. Une perte importante, mais qui n'a pas perturbé le multiple vainqueur de la Vuelta, expliquant même qu'il s'en fichait un peu de remporter ou non la plus belle course au monde.

"Je suis fier de ce que j'ai accompli. Gagner ou non le Tour ne changera rien à ma vie ", a-t-il reconnu sur ITV Cycling. " Je sais quelles courses j'ai gagnées et lesquelles je n'ai pas gagnées. J'ai un compte à régler avec celle-ci, certes, mais je n'ai plus l'impression qu'elle me définit. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. L'important, c'est la façon dont on réagit après. Après le Giro, je prenais des antibiotiques ; j'ai travaillé dur pour être ici. Courir aux côtés de jeunes coureurs aussi forts est un privilège en soi.

Pour Adam Blythe, ancien professionnel et aujourd'hui commentateur sur TNT Sports, son attitude n'est pas la bonne : " Dire que gagner le Tour ne vous importe pas est un manque de respect envers vos coéquipiers et votre entourage. Vous êtes ici pour concourir, et le moins que vous puissiez faire est de faire preuve d'ambition." Un avis qui n'est pas partagé par certains coureurs comme le vétéran Michael Matthews. "Je pense qu'il essayait juste de se libérer de la pression. Parfois, dire "Je m'en fiche" revient à dire "Laissez-moi tranquille, je veux me concentrer sur ma course." Même sans les 40 secondes perdues, Primoz Roglic ne semble pas être capable de jouer à nouveau la victoire avec des monstres comme Pogacar et Vingegaard, mais le podium reste encore faisable.