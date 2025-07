Tour de France : Pogacar maillot vert à Paris, pourquoi c'est plus que probable

Le champion du monde pourrait rafler (presque) tous les maillots dans ce Tour de France 2025.

Maillot jaune, maillot à pois et... Maillot vert ? Tadej Pogacar pourrait réaliser un incroyable triplé sur ce Tour de France 2025. Avec un parcours difficile et une première semaine marquée par des étapes pour les puncheurs, les sprinteurs n'auront pas grand chose à se mettre sous la dent. Pour rappel, gagner une étape de plaine rapporte cinquante points, quand ceux qui lèvent les bras en haute montagne en récoltent seulement vingt.

Mais, le profil de ce Tour 2025 et le barème peuvent clairement lui permettre de remporter ce maillot de meilleur sprinteur sans même le vouloir vraiment. En effet, dans le détail, cinquante points sont attribués aux étapes pour puncheurs à Boulogne-sur-Mer, Rouen et Mûr-de-Bretagne, pendant la première semaine, et trente points attendent le vainqueur du Mont Ventoux... Des étapes qui conviennent clairement au champion du monde et leader de l'UAE Emirates. Et pour rappel, le dernier qui a réalisé cet exploit, c'est un certain Bernard Hinault qui a porté le maillot jaune et le maillot vert à Paris, en 1979.