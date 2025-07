"On ne va pas nécessairement garder le maillot Jaune" : la révélation du manager de Tadej Pogacar

Déjà porteur du maillot jaune au départ de la 6e étape ce jeudi 10 juillet, Tadej Pogacar pourrait le perdre rapidement.

Déjà en jaune après seulement 6 jours de course, le Slovène Tadej Pogacar est déjà bien parti pour remporter un nouveau Tour de France surtout quand on voit l'état de forme et le temps perdu par le Danois Jonas Vingegaard. Mais avoir le maillot jaune (et le maillot vert et le maillot à pois) impose certaines responsabilités sur les trois semaines et un protocole important tous les jours. C'est pour cela qu'au micro de Cyclism'Actu, Mauro Gianetti, manager de l'équipe UAE, est déjà prêt à laisser ce maillot.

"De toute façon, on n'avait pas le choix, car si ce n'était pas Tadej, c'était un un autre adversaire. C'est vrai que c'est un peu plus de responsabilité, mais pas beauoucp non plus. Car de toute façon, quand tu es sur le Tour avec Tadej Pogacar, la responsabilité est déjà sur nous, on l'a vu les premiers jours. C'est le vainqueur sortant, c'est comme ça. Et puis c'est mieux d'être devant que d'être obligé d'attaquer. Une minute d'avance, c'est quand même très intéressant pour le moment. On ne va pas nécessairement garder le maillot Jaune jusqu'au bout. Le plus important, c'est de garder cette avance sur Evenepoel et Vingegaard. Après, on n'est pas obligé de garder le Jaune tous les jours. On est une équipe parmi 22 autres, on va faire notre tactique, mais les 22 autres ont d'autres plans, donc il faut s'attendre à tout". Réponse dans les prochains jours avec des étapes qui pourraient offrir le maillot jaune à un coureur présent dans une échappée.