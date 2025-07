Il l'a attrapé par le cou sur le Tour : "Il ne m'embêtera plus pendant un moment"

Un incident avait confronté deux stars du cyclisme mondial lors du Tour de France 2015.

Il n'est pas rare de voir certains membres du peloton s'électriser sur des tactiques différentes, sur des erreurs individuelles parfois, d'autant plus sur la plus grande course cycliste au monde, le Tour de France. Et alors qu'il a toujours été considéré comme un coureur calme et mesuré, Chris Froome a pourtant connu des accès de colères mémorables. Dans son livre "Capitaine de route : ma vie au cœur du peloton", l'ancien coureur de la légendaire Team Sky Luke Rowe a raconté un incident explosif entre Froome et Nibali sur le Tour de France 2015.

Tout démarre sur les pavés du Nord en début de Tour 2015 où, dans une étape piégeuse, une chute collective refroidi le peloton. Nibali, particulièrement furieux, jette alors son bidon à la figure de Froome, l'accusant d'en être la cause. Froome encaisse sans broncher bien que Rowe avoue que son leader "n'avait pas digéré l'incident". Ce n'est que plus tard à l'arrivée que l'histoire prend une autre tournure. Ne voyant pas Froome près du bus de son équipe, Rowe comprend immédiatement. En se dirigeant vers le bus d'Astana, l'équipe de Nibali, il croise son leader en sortir tout en lâchant un "il ne m'embêtera plus pendant un moment", froidement. Selon Rowe, Froome serait monté dans le bus adverse, saisi Nibali par le cou, laissant l'Italien "blême et sans voix".

Une anecdote méconnue qui montre la face cachée de celui qui a remporté à quatre reprises le Tour de France : "On a toujours dit que Froome était un gentleman, presque diplomate. Mais ce jour là, il a montré qu'il savait aussi se faire respecter" conclut Rowe.