Un Tour de France en juin ou en août, l'immense dilemme de 2028

Le calendrier des JO de Los Angeles a été dévoilé mardi 15 juillet et cela provoque un vrai problème pour le Tour de France.

Le calendrier complet des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 a été dévoilé et problème, les épreuves de cyclisme vont tomber en plein dans la période habituelle du Tour de France. Dans le détail, les dates des épreuves de cyclisme se dérouleront dans la première semaine de l'Olympiade, dont la cérémonie d'ouverture aura lieu le 14 juillet. Les coureurs s'attaqueront au contre-la-montre le 19 juillet et la course en ligne des messieurs aura lieu le 23 juillet.

Plusieurs solutions s'offrent à Amaury Sport. La première est de rien changer, obligeant les coureurs à choisir entre le Tour de France et les Jeux olympiques, mais on voit mal comment une telle décision pourrait être prise. On pourrait avoir un Tour qui partirait très tôt dans le mois de juin pour permettre aux coureurs de s'aligner sur les deux rendez-vous. Dans ce cas, cela décalerait également le calendrier World Tour avec le Critérium du Dauphiné qui se déroule début juin et les championnats nationaux à la fin du mois. Enfin, il pourrait y avoir la solution du mois d'août, mais la Vuelta, programmée à cette date, pourrait compliquer encore une fois la tâche des organisateurs.