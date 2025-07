Coiffeur, burger et ambitions affichées, la journée de repos prolifique de Tadej Pogacar

Lors du jour de repos mardi 15 juillet, le Slovène a montré qu'il avait encore un gros appétit sur ce Tour de France.

S'il n'a pas voulu s'exprimer face à la presse, Tadej Pogacar a tout de même envoyé un audio pour exprimer ses ambitions sur cette deuxième semaine. Il a également évoqué sa belle première semaine de course sur le Tour de France. "Jusqu'ici, tout va bien. On a fait une belle sortie et on a bien pris un café. On est allés chez le coiffeur, on a déjeuné avec un bon burger… maintenant, il est temps de faire une sieste et un massage, et puis c'est déjà le dîner et on est presque de retour sur la course. Donc la journée de repos est vite passée. Tellement content d'arriver à la journée de repos, car les neuf premiers jours ont été vraiment mouvementés et stressants, et on s'y attendait."

Même si on a du mal à y croire, le champion du monde semble faire comprendre qu'il souhaite rester sur la défensive. Il attend tout de même avec impatience certaines étapes bien précises. "Nos principaux rivaux au classement général sont encore un peu en retrait. Ils devront attaquer. Je m'attends à ce que ce soit rapide jusqu'à la fin de la semaine, car nous avons prolongé la première semaine d'un jour, et donc maintenant la deuxième semaine est plus courte d'un jour - avec aussi un contre-la-montre au milieu, donc tout ira très vite. Je pense que cette semaine peut déjà être décisive. Normalement, la deuxième semaine est toujours réservée aux semi-montagnes, aux échappées et peut-être à une grosse journée de montagne. Mais cette année, cette semaine est presque aussi difficile que la dernière. Je pense donc que nous pouvons déjà observer de gros écarts au classement général dans les jours à venir. Je sens que ça va être une semaine intéressante. J'attends avec impatience Hautacam et surtout le contre-la-montre de Peyragudes – ces deux étapes, je les attends avec impatience. Et puis, on est presque déjà à la troisième semaine."