Danger sur le Tour de France, la 11e étape pourrait être perturbée

Les coureurs du Tour de France vont passer, ce mercredi, à quelques kilomètres du chantier très contesté de l'A69...

Le sport, mais peut être pas seulement ce mercredi 16 juillet sur la route du Tour de France. La 11e étape entre Toulouse et... Toulouse, va passer pas très loin du chantier très contesté de l'autoroute A69. Durant une vingtaine de kilomètres, entre les communes de Castelmaurou et Lanta, le parcours, emprunté par la caravane publicitaire et les coureurs de la Grande Boucle, sera à proximité du chantier de l'A69, un autoroute de 53 kilomètres entre Castres et Toulouse. Ce chantier a déjà, malheureusement, offert des manifestations très violentes qui mettent en alerte les forces de l'ordre.

Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est montré très ferme. " On aura un œil extrêmement attentif, évidemment, tout au long du passage du chantier de l'A69 ", a-t-il prévenu. Selon lui, " un certain nombre de dispositifs " sont restés sur place, permettant de " sécuriser " au mieux l'épreuve. Selon les informations du Parisien, une à deux compagnies supplémentaires de CRS pourraient être mobilisées.