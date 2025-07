DIRECT. Tour de France 2025 : Arensman s'impose à La Plagne de justesse devant Vingegaard et Pogacar, le classement

18:10 - Le résumé de la 19ème étape du 25 juillet

Amputée de plus de 38 km pour des raisons sanitaires, cette 19e étape entre Albertville et La Plagne a conforté encore une fois l'idée que Pogacar et Vingegaard ne sont pas prêts à offrir des scénarii à grands rebondissements lors de cette dernière semaine de course.

Après un départ relativement calme, le peloton s’est étiré à l’approche du sprint intermédiaire, logiquement enlevé par Jonathan Milan, toujours dominateur dans cet exercice. Mais les choses sérieuses ont véritablement débuté avec l’ascension du redoutable col du Pré. Ce col aux pentes abruptes a provoqué une véritable hécatombe dans le peloton : Sepp Kuss, en difficulté depuis quelques jours, a cédé du terrain, tout comme Wout Van Aert, bien que de manière moins marquée. À l’inverse, Lenny Martinez et Primoz Roglic ont animé la montée avec de multiples accélérations tranchantes, imposant un tempo soutenu. À quelques encablures du sommet, le duo a été rejoint par Valentin Paret-Peintre, toujours aussi entreprenant, qui semble décidément affectionner les ascensions mythiques. Martinez est passé en tête au sommet, empochant 20 précieux points au classement de la montagne.

L’objectif de Roglic était clair, dynamiter le classement général et tenter de déloger Lipowitz du podium provisoire. Mais sa stratégie offensive s’est retournée contre lui. Les efforts consentis dans la première partie de course ont lourdement pesé, et les 40 derniers kilomètres se sont apparentés à un calvaire pour les hommes de tête. Le peloton, resté vigilant, a progressivement repris le contrôle en imposant un rythme soutenu, notamment en vue de la montée finale vers La Plagne.

Tadej Pogacar, peu inspiré et visiblement entamé par cette troisième semaine, n’a lancé qu’une timide attaque à 14 km de l’arrivée. Rapidement contrôlé par Jonas Vingegaard, il a ensuite levé le pied, préférant gérer son effort avec en ligne de mire son podium et l’arrivée triomphale sur les Champs-Élysées.

Ce scénario a fait le jeu de Thymen Arensman. Le grimpeur néerlandais d’Ineos a d’abord recollé aux deux favoris à 13 km du sommet, avant de porter une attaque décisive un kilomètre plus loin. Sans jamais creuser un écart abyssal, son avance n’a pas dépassé 35 secondes, il a su résister jusqu’au bout, remportant ainsi sa deuxième victoire sur ce Tour de France. Il devance sur la ligne, de justesse, Vingegaard et Pogacar, dont la relative passivité peut s’expliquer par la fatigue mais aussi, peut-être, par une volonté tacite de ne pas trop en faire à deux jours de l’arrivée.

La fatigue commence d’ailleurs à se lire sur tous les visages, et Kevin Vauquelin en est l’un des symboles. Le coureur normand d’Arkéa-B&B Hôtels, auteur d’un excellent Tour, a concédé plus de cinq minutes au vainqueur du jour. Il recule derrière Johanssen au général, mais grappille tout de même une place sur Roglic. Une maigre consolation, certes, mais qui témoigne de sa régularité.

Quoi qu’il en soit, ce Tour 2025 restera gravé dans la mémoire de Vauquelin, comme dans celle de Jonathan Milan, qui a consolidé aujourd’hui encore un peu plus son maillot vert.

Il ne reste désormais que deux étapes, promises aux puncheurs. Espérons que les coureurs français parviendront à tirer leur épingle du jeu pour offrir une dernière étincelle à une édition usante, mais riche en émotions.