DIRECT. Tour de France 2025 : la Butte Montmartre s'enflamme, Pogacar à l'assaut de Paris, suivez la 21e étape

Ce dimanche 27 juillet, la dernière étape du Tour de France fête les 50 ans de l'arrivée sur les Champs-Élysées avec un passage inédit par la rue Lepic et la butte Montmartre. La pluie s'est invitée, poussant la direction à prendre une décision inédite.

18:56 - La pluie s'abat ! Il pleut énormément à Paris et les conditions deviennent de plus en plus compliquées. 18:54 - Deux tours restants Les coureurs passent la ligne des Champs-Élysées. Il reste deux tours à parcourir avant la ligne d'arrivée ! 18:52 - Nombreuses cassures La première ascension de la Côte de la Butte Montmartre a fait mal ! Le peloton est complètement cassé à 35 kilomètres de l'arrivée. 18:50 - Retour du peloton Le peloton est de retour sur le groupe maillot jaune en tête. 18:49 - Un groupe s'est détaché ! Après la première ascension de la Butte Montmartre, Tadej Pogacar est suivi par quelques coureurs : J. Alaphilippe, J. Berckmoes, W. Van Aert, T. Lund Andresen, D. Ballerini et A. De Lie. 18:48 - Des images exceptionnelles ! Tadej Pogacar est le premier à se présenter au sommet de la Butte Montmartre ! La rue Lepic et le quartier sont bondés de personnes venus assister à cette étape. 18:48 - Pogacar s'emploie ! Tadej Pogacar, en personne, remonte le peloton pour reprendre Julian Alaphilippe. 18:47 - Attaque d'Alaphilippe ! Dans la rue Lepic, Julian Alaphilippe veut dynamiter la course. Le Français attaque la tête du peloton, complètement étiré. 18:46 - Pogacar se replace ! Discret jusqu'à présent, Tadej Pogacar se replace en tête du peloton avant d'entrer dans la rue Lepic. 18:46 - C'est parti ! Dans une ambiance délirante et folle, la première ascension de la Côte de la Butte Montmartre démarre. À noter que Julian Alaphilippe est en deuxième position. 18:44 - Des cassures dans le peloton Si l'arrivée de la 21e étape a lieu dans plus de 42 kilomètres, ça frotte en tête du peloton où les coureurs sont à bloc ! 18:42 - Fin du circuit traditionnel ! Les coureurs viennent de quitter le circuit traditionnel et se dirigent vers l'église de la Madeleine avant d'arriver à la Côte de la Butte Montmartre. 18:40 - Le peloton accélère Sur la rue Rivoli, le peloton accélère encore pour reprendre Florian Lipowitz et Quinn Simmons. 18:38 - Nouvelle crevaison Fait ordinaire sur les Champs-Élysées, les crevaisons perturbent la course. Dernier vainqueur sur les Champs, Jordi Meeus doit se rendre à sa voiture. 18:37 - Le duo ne se relève pas ! Alors que la première ascension de la Côté de la Butte Montmartre intervient dans sept kilomètres, le duo Lipowitz-Simmons ne se relève pas ! LIRE PLUS

Pour cette nouvelle édition, toujours très attendue, le Nord a été mis à l'honneur avec un grand départ à Lille samedi 5 juillet pour une étape organisée à 100% autour de la métropole. Le peloton est ensuite restée dans le Nord pendant plusieurs jours avec une deuxième étape qui est arrivée à Boulogne Sur Mer puis à Dunkerque le lundi 7 juillet. Qui dit Nord, dit les pavés ? Et bien non, les organisateurs ont décidé de se passer des secteurs.

Neuf ans après son passage, la Normandie a également été mise à l'honneur avec deux étapes dont un contre la montre dans les rues de Caen. La ville de Vire accueillera de son côté l'arrivée de la 6e étape. Le Tour est passé ensuite en Bretagne avec un nouveau passage vers le fameux Mûr-de-Bretagne. Le Massif Central était ensuite au programme avant une première coupure, le 15 juillet. La deuxième partie du Tour s'annonce dantesque avec une arrivée à Hautacam, un contre-la-montre Loudenvielle - Peyragudes qui risque de faire des dégâts avant une étape XXL, conclue à Luchon-Superbagnères en passant par le Tourmalet, le Col d'Aspin et le Col de Peyresourde...

La troisième semaine mettait à l'honneur les Alpes avec le grand retour du Mont Ventoux le 22 juillet. Le Tour de France n'était plus allé sur le sommet mythique depuis 2016, quand, souvenez vous, Christopher Froome avait terminé l'ascension à pied. Le lendemain, le peloton a remonté la vallée du Rhône dans une étape accidentée entre Bollène et Valence avant d'attaquer une dernière ligne droite bien montagneuse, avec une 18e étape entre l'agglomération de Grenoble et la station de Courchevel avec l'effroyable Col de la Loze et ses trois cols hors catégorie qui sera l'étape reine du Tour avec plus de 5000 mètres d'ascension. Enfin, pas de JO cette année, le Tour retrouvera sa dernière étape traditionnelle avec une arrivée sur l'avenue des Champs Elysées.