DIRECT. Tour de France 2025 : Van der Poel en chef de file de l'échappée, suivez le 15ème étape

La 15e étape du Tour de France, longue de 169 km entre Muret et Carcassonne, propose un parcours vallonné et exigeant. Le vent et les échappées pourraient bien y jouer un rôle décisif. Mathieu Van Der Poel a pris les choses en main en lançant une échappée dès les premiers kilomètres.

14:34 - Martinez distancé (113km) Le vent continue a faire des dégâts sur le peloton. Lenny Martinez est dans un groupe qui compte presque une minute de retard sur le peloton et 1'37" sur le groupe de tête 14:30 - 8km avant le premier Sprint Intermédiaire Alors que l'échappée compte toujours 40 secondes d'avance sur le peloton, il reste 8km à rouler avant le sprint intermédiaire à Saint Felix Lauragais 14:23 - 40 secondes d'avance pour l'échappée (1212km) Le groupe de 15 coureurs emmené par Mathieu Van Der Poel compte 40 secondes d'avance sur le peloton 14:21 - 51,7km/h (123km) C'est la vitesse moyenne du peloton depuis le début de l'étape jusqu'au km 46, alors qu'une nouvelle cassure survient dans le peloton à cause du vent 14:16 - Alaphilippe recolle à son tour au peloton Bonne nouvelle pour le leader du groupe Tudor, il rejoint enfin le peloton et sa chute d'entrée n'est plus qu'un mauvais souvenir 14:14 - Le groupe de Vingegaard recolle à Pogacar La deuxième peloton qui comporte des coureurs comme Vingegaard, Lipowitz, Vauquelin parvient à faire la jonction avec le groupe de Pogacar 14:09 - Abrahamsen et Girmay tentent de rattraper Van Der Poel En vue du classement de maillot vert et du sprint intermédiaire, Abrahamsen et Girmay quittent le groupe Pogacar pour tenter de recoller au groupe de tête 14:06 - 14 coureurs à l'avant (136km) En compagnie de Wellens, Lutsenko, De Lie et Van Der Poel on compte des Français comme Russo, Verché. Ils sont 14 coureurs à l'avant 13:59 - Attaque de Van der Poel (142km) Van Der Poel s'échappe dans la descente et prend la tête. Il est accompagné par Lutsenko 13:56 - Pogacar ralentit Sur les consignes de son manager, Pogacar ralentit son rythme pour attendre Vingegaard, Roglic, Onley et Lipowitz 13:52 - Pogacar compte 55 secondes d'avance sur Vingegaard Pogacar a déjà pris 55 secondes d'avance sur Vingegaard à cause de cette cassure. Lipowitz qui est tombé en début d'étapeest à 1'15" 13:51 - Cassure dans le peloton (149km) A cause de cette chute initiale, le peloton s'est scindé en deux. Vingegaard est pour le moment dans le 2ème groupe, accompagné par Roglic et Martinez 13:47 - Chute à l'arrière du peloton (151km) Grosse chute à l'arrière du peloton à la sortie d'un rond point avec des petits pavés qui ressortent. Ca a surpris Alaphilippe et Martinez qui sont à terre 13:42 - 44 secondes d'avance sur Powless L'Américain accélère pour essayer de creuser l'écart sur le peloton, il compte déjà 44 secondes sur le peloton et 21 secondes sur Foss 13:35 - Powless prend la tête Neilson Powless, l'Américain de l'équipe EF Education Easy Post prend la tête de l'échappée qui compte déjà 12 secondes d'avance sur le peloton LIRE PLUS

Pour cette nouvelle édition, toujours très attendue, le Nord a été mis à l'honneur avec un grand départ à Lille samedi 5 juillet pour une étape organisée à 100% autour de la métropole. Le peloton est ensuite restée dans le Nord pendant plusieurs jours avec une deuxième étape qui est arrivée à Boulogne Sur Mer puis à Dunkerque le lundi 7 juillet. Qui dit Nord, dit les pavés ? Et bien non, les organisateurs ont décidé de se passer des secteurs.

Neuf ans après son passage, la Normandie a également été mise à l'honneur avec deux étapes dont un contre la montre dans les rues de Caen. La ville de Vire accueillera de son côté l'arrivée de la 6e étape. Le Tour est passé ensuite en Bretagne avec un nouveau passage vers le fameux Mûr-de-Bretagne. Le Massif Central était ensuite au programme avant une première coupure, le 15 juillet. La deuxième partie du Tour s'annonce dantesque avec une arrivée à Hautacam, un contre-la-montre Loudenvielle - Peyragudes qui risque de faire des dégâts avant une étape XXL, conclue à Luchon-Superbagnères en passant par le Tourmalet, le Col d'Aspin et le Col de Peyresourde...

La troisième semaine mettra à l'honneur les Alpes avec le grand retour du Mont Ventoux le 22 juillet. Le Tour de France n'était plus allé sur le sommet mythique depuis 2016, quand, souvenez vous, Christopher Froome avait terminé l'ascension à pied. Le lendemain, le peloton remonte la vallée du Rhône dans une étape accidentée entre Bollène et Valence avant d'attaquer une dernière ligne droite bien montagneuse, avec d'abord une 18e étape entre l'agglomération de Grenoble et la station de Courchevel avec l'effroyable Col de la Loze et ses trois cols hors catégorie qui sera l'étape reine du Tour avec plus de 5000 mètres d'ascension. Enfin, pas de JO cette année, le Tour retrouvera sa dernière étape traditionnelle avec une arrivée sur l'avenue des Champs Elysées.