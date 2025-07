DIRECT. Tour de France 2025 : une 17e étape pour sprinteurs, mais attention au vent, profil et classement

Après le beau succès de Valentin Paret-Peintre au sommet du Mont Ventoux, les sprinteurs seront enfin de retour aux affaires à l'occasion de la 17e étape du Tour de France.

13:10 - Rassemblement à 13h30 Les coureurs doivent se rassembler à la place du 18 juin 1940 vers 13h30. Le départ fictif sera donné 5 minutes après sur la cours de la République 13:03 - Pogacar co-leader du classement de meilleur grimpeur Avec 60 points, Tadej Pogacar a rejoint Lenny Martinez en tête du classement du maillot à pois. Thymen Arsenman est quatrième avec 48 points et Jonas Vingegaard cinquième avec 45 points 12:56 - Classement Maillot Vert Jonathan Milan (ITA, Liddl Trek) est toujours leader du classement de meilleur sprinteur avec 251 points, il devance Pogacar de 11 points (240 points). Biniam Girmay (169 points) complète le podium. Tim Merlier, vainqueur de deux étapes au tour est quatrième avec 150 points 12:49 - Le top 5 des français au général Kevin Vauquelin 6ème à 13'20" de Pogacar est donc le meilleur français pour l'instant au classement général il devance 11. Jegat à 23'10" (de Pogacar)

13. Martin Guyonnet à 35'14"

21. Madouas à 1h3'27"

22. Barguil à 1h6"50 12:42 - Les derniers vainqueurs à Valence C'est la cinquième fois qu'une étape du Tour se termine dans la capitale de la Drôme. Les quatre précédénts vainqueurs sont : José Jaime Gonzales (COL, 1996), Adré Griepel (All, 2015), Peter Sagan (SVQ, 2018) et Mark Cavendish (GBR, 2021) 12:35 - Sur quelle chaîne TV suivre la 17ème étape Cette 17ème étape de Tour de France sera à suivre sur France 3 à partir de 13h25 ( puis sur France 2 à partir de 14h50) et sur Eurosport qui commence la diffusion à 13h50 12:28 - Point au classement général Au terme de la 16ème étape, Tadej Pogacar reste toujours le grand leader au classement général. Il devance Vingegaard de 4'15'' et Lipowitz de 9'13". Onley à 11'4" et Roglic à 11'42" complètent le top 5. Kevin Vaquelin est 6ème et premier Français à 13'20" du Slovène 12:21 - La joie de l'équipe Soudal Quick Step Revivez en image la joie dans la voiture de manager de Soudal Quick Step, Davide Bramati, au moment de la victoire de Valen Paret-Peintre au mont Ventoux hier lors de la 16ème étape 12:14 - Nouveau acte: Milan - Merlier Avec 160,4 kilomètres et 1 650 mètres de dénivelé entre Bollène et Valence, cette 17e étape représente l'une des dernières vraies chances pour les sprinteurs. Le peloton devrait veiller à empêcher toute échappée dangereuse, ou à contrôler les écarts si des baroudeurs obtiennent un bon de sortie. Ce sera une nouvelle occasion pour Jonathan Milan (Lidl-Trek) et Tim Merlier (Soudal-Quick Step) de croiser le fer. L’Italien, actuel maillot vert, a déjà levé les bras une fois sur ce Tour, tandis que le Belge s’est imposé à deux reprises. D’autres sprinteurs restent en embuscade : Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), Paul Penhoët (Groupama-FDJ), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) et Jordi Meeus (Red Bull-Bora Hansgrohe). Deux éléments pourraient contrarier les plans : le vent de côté, souvent traître dans la vallée du Rhône, propice aux bordures, et un final technique, avec virages et routes étroites dans les 50 derniers kilomètres. De quoi créer de la tension et, peut-être, une ouverture pour une échappée solide. 12:07 - Le profil de l'étape Ce mercredi 23 juillet, les coureurs s'élanceront pour une étape de 160,4 km entre Bollène et Valence, tracée sur un profil essentiellement plat.

Mais si cette 18e étape semble, sur le papier, promise aux sprinteurs, elle n’est pas totalement dénuée de relief. Deux difficultés répertoriées de 4e catégorie viendront ponctuer la journée : le col du Pertuis, situé au kilomètre 63,5, puis le col du Tartaiguille, franchi au kilomètre 117. Ces ascensions modestes, si elles ne devraient pas suffire à faire éclater le peloton, pourraient néanmoins être mises à profit par des baroudeurs désireux de pimenter l’étape ou d’aller chercher quelques points pour le classement de la montagne. Le reste du parcours, relativement roulant, offre peu de pièges jusqu’à l’approche de Valence. Mais attention : les dix derniers kilomètres, entre Chabeuil et la ligne d’arrivée, s’annoncent particulièrement exposés au vent de côté. Si le vent s’en mêle, cette portion pourrait favoriser l’apparition de bordures et chambouler les plans des équipes de sprinteurs. La vigilance sera donc de mise pour les leaders comme pour les prétendants à la victoire d’étape. Le final, large, rectiligne et parfaitement dessiné pour une arrivée rapide, constitue un terrain de choix pour les trains de sprinteurs bien organisés. 12:00 - Bonjour à tous et à toutes! Bienvenue sur notre site ! Nous allons suivre ensemble avec vous la 17ème étape de Tour de France entre Bollène et Valence (160,4km). Début réel de l'étape à 13h50

Pour cette nouvelle édition, toujours très attendue, le Nord a été mis à l'honneur avec un grand départ à Lille samedi 5 juillet pour une étape organisée à 100% autour de la métropole. Le peloton est ensuite restée dans le Nord pendant plusieurs jours avec une deuxième étape qui est arrivée à Boulogne Sur Mer puis à Dunkerque le lundi 7 juillet. Qui dit Nord, dit les pavés ? Et bien non, les organisateurs ont décidé de se passer des secteurs.

Neuf ans après son passage, la Normandie a également été mise à l'honneur avec deux étapes dont un contre la montre dans les rues de Caen. La ville de Vire accueillera de son côté l'arrivée de la 6e étape. Le Tour est passé ensuite en Bretagne avec un nouveau passage vers le fameux Mûr-de-Bretagne. Le Massif Central était ensuite au programme avant une première coupure, le 15 juillet. La deuxième partie du Tour s'annonce dantesque avec une arrivée à Hautacam, un contre-la-montre Loudenvielle - Peyragudes qui risque de faire des dégâts avant une étape XXL, conclue à Luchon-Superbagnères en passant par le Tourmalet, le Col d'Aspin et le Col de Peyresourde...

La troisième semaine mettra à l'honneur les Alpes avec le grand retour du Mont Ventoux le 22 juillet. Le Tour de France n'était plus allé sur le sommet mythique depuis 2016, quand, souvenez vous, Christopher Froome avait terminé l'ascension à pied. Le lendemain, le peloton remonte la vallée du Rhône dans une étape accidentée entre Bollène et Valence avant d'attaquer une dernière ligne droite bien montagneuse, avec d'abord une 18e étape entre l'agglomération de Grenoble et la station de Courchevel avec l'effroyable Col de la Loze et ses trois cols hors catégorie qui sera l'étape reine du Tour avec plus de 5000 mètres d'ascension. Enfin, pas de JO cette année, le Tour retrouvera sa dernière étape traditionnelle avec une arrivée sur l'avenue des Champs Elysées.