DIRECT. Tour de France 2025 : Lenny Martinez en pole position, suivez la 19ème étape

La 19e étape du Tour de France a été raccourcie de plusieurs dizaines de kilomètres, laissant place à une vraie course sprint ce 25 juillet.

15:23 - Roglic se positionne (70km) La montée de ce col de Pré est bien raide et Wout Van Aert est déjà largué. Parmi les hommes de tête on note Lenny Martinez, Marc Soler et Primoz Roglic 15:19 - Retard de 2 minutes pour Jonathan Milan Les meilleurs sprinteurs sont déjà loin derrière. Jonathan Milan compte déjà 2 minutes de retard sur le groupe de tête 15:15 - Lenny Martinez vire en tête (73,4km) A la recherche des points pour le classement de maillot à pois, Lenny Martinez s'est mis en avant du peloton accompagné par un coéquipier 15:13 - Alex Baudin se projette à l'avant (74km) Le Français d'Education EasyPost s'est mis en avant de la course. Julian Alaphilippe et Michael Storer sont dans le groupe de tête 15:10 - Début de l'ascension du col du Pré (76,1km) C'est parti pour l'ascension du col du Pré. Jonas Abrahamsen s'est fait rattraper devant. C'est Alex Baudin qui a pris la tête de la course 15:06 - Abrahamsen à l'attaque (79,5km) A quatre kilomètres du col du Pré, Jonas Abrahmsen part devant en solitaire. Il compte 10 secondes d'avance sur le peloton 15:04 - Milan remporte le sprint intermédiaire à Villard sur Doron (80,6km) Sans grosse adversité, Jonathan Milan remporte le sprint intermédiaire à Villard sur Doron devant Girmay et Turgis. Il remporte ainsi les 20 points attribués 14:55 - Girmay se replace devant (85km) Juste derrière Lidl-Trek, Birham Girmay et les Intermarché sont en pole position avant le sprint intermédiaire à Villard sur Doron dans 5km 14:50 - Alex Baudin chez lui Le régional de l'étape Alex Baudin (EF Education Post) a avoué au micro de France TV d'être très ravi de commencer l'étape à Albertville "C'est une expérience que j'attendais beaucoup depuis la divulgation du parcours. J'aurais beaucoup d'amis à la sortie de Beaufort." 14:48 - Les Lidl-Trek en avant du peloton (92km) Pas d'attaque au kilomètre 0. Les Lidl Trek ont pris le contrôle de l'avant de peloton par l'intermédiaire de Quinn Simmons 14:44 - C'est parti ! Passage au km 0, c'est parti pour le départ réel de cette 19ème étape 14:40 - Sortie d'Albertville Le peloton vient de sortir de la ville Olympique, il reste encore 1,3 km avant le départ réel 14:35 - Rappel du nouveau profil de l'étape Malgré un raccourcissement de l'étape à 93,1 km en raison de la suppression du col des Saisies, cette étape entre Albertville et La Plagne s’annonce courte mais redoutablement exigeante. Les coureurs retrouveront le tracé initial à Beaufort, au pied du redoutable col du Pré (12,6 km à 7,7 %), avant de plonger vers le lac de Roselend et d’enchaîner avec le Cormet de Roselend (5,9 km à 6,3 %). Après une longue descente vers Bourg-Saint-Maurice, le peloton s’attaquera à l’ascension finale vers La Plagne, une montée hors catégorie de 19,1 km à 7,2 %, propice aux attaques des leaders. Avec trois cols au programme, dont deux de très haute difficulté, cette étape est taillée pour les purs grimpeurs et les candidats au podium. Le maillot à pois entre Pogacar et Vingegaard pourrait également se jouer ici. L’arrivée se fera au terme d’un final abrupt, sur une ligne droite courte de seulement 50 mètres, idéale pour un mano a mano spectaculaire. 14:30 - Départ fictif donné Le départ fictif est donné, les coureurs se dirigent progressivement sur la D925 pour un départ réel à 7km de lieu de rassemblement 14:25 - Le peloton rassemblé Les coureurs sont tous rassemblés parc olympique Henry-Dujol à Albertville. Le départ fictif est dans 5 minutes LIRE PLUS

Pour cette nouvelle édition, toujours très attendue, le Nord a été mis à l'honneur avec un grand départ à Lille samedi 5 juillet pour une étape organisée à 100% autour de la métropole. Le peloton est ensuite restée dans le Nord pendant plusieurs jours avec une deuxième étape qui est arrivée à Boulogne Sur Mer puis à Dunkerque le lundi 7 juillet. Qui dit Nord, dit les pavés ? Et bien non, les organisateurs ont décidé de se passer des secteurs.

Neuf ans après son passage, la Normandie a également été mise à l'honneur avec deux étapes dont un contre la montre dans les rues de Caen. La ville de Vire accueillera de son côté l'arrivée de la 6e étape. Le Tour est passé ensuite en Bretagne avec un nouveau passage vers le fameux Mûr-de-Bretagne. Le Massif Central était ensuite au programme avant une première coupure, le 15 juillet. La deuxième partie du Tour s'annonce dantesque avec une arrivée à Hautacam, un contre-la-montre Loudenvielle - Peyragudes qui risque de faire des dégâts avant une étape XXL, conclue à Luchon-Superbagnères en passant par le Tourmalet, le Col d'Aspin et le Col de Peyresourde...

La troisième semaine mettait à l'honneur les Alpes avec le grand retour du Mont Ventoux le 22 juillet. Le Tour de France n'était plus allé sur le sommet mythique depuis 2016, quand, souvenez vous, Christopher Froome avait terminé l'ascension à pied. Le lendemain, le peloton a remonté la vallée du Rhône dans une étape accidentée entre Bollène et Valence avant d'attaquer une dernière ligne droite bien montagneuse, avec une 18e étape entre l'agglomération de Grenoble et la station de Courchevel avec l'effroyable Col de la Loze et ses trois cols hors catégorie qui sera l'étape reine du Tour avec plus de 5000 mètres d'ascension. Enfin, pas de JO cette année, le Tour retrouvera sa dernière étape traditionnelle avec une arrivée sur l'avenue des Champs Elysées.