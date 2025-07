DIRECT. Tour de France 2025 : une dernière victoire française ? Profil de la 20e étape et classement

Une 20ème étape du Tour de France entre Nantua et Prontalier (184,2km) bien taillée pour les puncheurs. Quelques coureurs Français peuvent tirer leur épingle du jeu

11:27 - A quelle heure et sur quelle chaîne regarder la 20ème étape C'est Eurosport qui prend l'antenne en premier avec une diffusion directe à partir de 12h05. France 3 commencera le direct à 13h25 puis sera relayé par France 2 à 14h50 11:20 - Les horaires du départ Après un rassemblement du départ au tour de 12h à l'avenue de lac à Nantua, le départ fictif sera donné à 12h05. Les coureurs se dirigeront par la suite vers la D1084 (4,5 km de lieu de départ fictif) pour un départ réel à 12h15 11:13 - Milan tout près de la consecration Jonathan Milan (ITA, Lidl-Trek) est largement en tête du classement par points avec 352 points, il devance Pogacar (272 points) et Grimay (213 points) 11:06 - Point au classement général Tadej Pogacar est toujours confortablement en tête du classement général et il ne devrait plus y avoir beaucoup de changements dans le top 10 d'ici l'arrivée demain aux Champs Elysées 1. Pogacar (SVN) 69h41min46

2. Vingegaard (DAN) à 4'24"

3. Lipowitz (DEU) à 11'09"

4. Onley (GBR) à 12'12"

5. F.Gall (AUT) à 17'12"

6. Johanssen (NOR) à 20'14"

7. Vauquelin (FRA) à 22'35" 10:59 - Les favoris de la course Cette avant-dernière étape du Tour de France 2025, longue de 184,2 km entre Nantua et Pontarlier, devrait favoriser les attaquants. Avec un profil vallonné et près de 2900 mètres de dénivelé, ce parcours dans le Jura s’annonce idéal pour les baroudeurs. Plusieurs coureurs offensifs tenteront de prendre l’échappée, parmi lesquels Ben Healy (EF Education-EasyPost), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) ou encore Quinn Simmons (Lidl-Trek), en lice pour le titre de supercombatif. Côté français, la victoire de Valentin Paret-Peintre au Ventoux a redonné de l’élan aux ambitions tricolores. Julian Alaphilippe (Tudor), très actif cette année, pourrait une nouvelle fois tenter sa chance. Axel Laurance (Ineos Grenadiers), s’il franchit le col de la Croix de la Serra (12,1 km à 4,1 %) en début d'étape, a les moyens de viser un nouveau top 10. Sauf si les favoris du général, à commencer par Tadej Pogacar, décident d’en découdre à la veille de l’arrivée. 10:52 - Le profil de l'étape La 20e étape du Tour de France 2025 propose un tracé de 184,2 kilomètres au cœur des reliefs jurassiens, entre Nantua et Pontarlier. Après les grands cols alpins, le peloton devra affronter un parcours vallonné et exigeant, parfait pour les baroudeurs en quête d’un dernier coup d’éclat avant l’arrivée à Paris. Dès les premiers kilomètres, le ton sera donné avec l’ascension du col de la Croix de la Serra (12,1 km à 4,1 %), qui devrait encourager un départ rapide et nerveux. À l’approche du dernier tiers, la redoutable côte de Thésy (3,6 km à 8,9 %) pourrait déclencher des attaques décisives et façonner l’échappée du jour. La fin d’étape, rythmée par une série de montées courtes mais usantes, favorisera les coureurs les plus endurants et entreprenants. Ce profil accidenté mettra à l’épreuve les jambes fatiguées et offrira une dernière opportunité de briller loin des projecteurs du sprint final. L’arrivée se jouera sur la rocade Georges Pompidou, après une ligne droite de 150 mètres, large de 6,50 mètres, une conclusion nette à une étape aussi indécise que dynamique. 10:45 - Bonjour à tous et à toutes! Bienvenue sur notre site ! Nous allons suivre ensemble avec vous la 20ème et avant-dernière étape du Tour de France qui reliera Nantua et Pontarlier (184,2km)

Pour cette nouvelle édition, toujours très attendue, le Nord a été mis à l'honneur avec un grand départ à Lille samedi 5 juillet pour une étape organisée à 100% autour de la métropole. Le peloton est ensuite restée dans le Nord pendant plusieurs jours avec une deuxième étape qui est arrivée à Boulogne Sur Mer puis à Dunkerque le lundi 7 juillet. Qui dit Nord, dit les pavés ? Et bien non, les organisateurs ont décidé de se passer des secteurs.

Neuf ans après son passage, la Normandie a également été mise à l'honneur avec deux étapes dont un contre la montre dans les rues de Caen. La ville de Vire accueillera de son côté l'arrivée de la 6e étape. Le Tour est passé ensuite en Bretagne avec un nouveau passage vers le fameux Mûr-de-Bretagne. Le Massif Central était ensuite au programme avant une première coupure, le 15 juillet. La deuxième partie du Tour s'annonce dantesque avec une arrivée à Hautacam, un contre-la-montre Loudenvielle - Peyragudes qui risque de faire des dégâts avant une étape XXL, conclue à Luchon-Superbagnères en passant par le Tourmalet, le Col d'Aspin et le Col de Peyresourde...

La troisième semaine mettait à l'honneur les Alpes avec le grand retour du Mont Ventoux le 22 juillet. Le Tour de France n'était plus allé sur le sommet mythique depuis 2016, quand, souvenez vous, Christopher Froome avait terminé l'ascension à pied. Le lendemain, le peloton a remonté la vallée du Rhône dans une étape accidentée entre Bollène et Valence avant d'attaquer une dernière ligne droite bien montagneuse, avec une 18e étape entre l'agglomération de Grenoble et la station de Courchevel avec l'effroyable Col de la Loze et ses trois cols hors catégorie qui sera l'étape reine du Tour avec plus de 5000 mètres d'ascension. Enfin, pas de JO cette année, le Tour retrouvera sa dernière étape traditionnelle avec une arrivée sur l'avenue des Champs Elysées.