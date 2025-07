DIRECT. Tour de France 2025 : une énorme échappée se dessine enfin à l'assaut du Mont Ventoux, suivez la 16e étape

Troisième et dernière semaine du Tour de France 2025 avec une 16e étape ce mardi 22 juillet qui arrive au sommet du Mont Ventoux.

14:44 - Une petite cassure à l'avant (65,5km) L'entente n'est pas idéale à l'avant de la course. Trentin roule fort et crée une petite cassure. 14:40 - Une avance confortable (69km) Avec une moyenne de course de 50km/h les coureurs approchent à grands pas du Mont Ventoux et l'avance de l'échappée commence à devenir très intéressante. Le peloton pointe désormais à 3'35" de retard. 14:31 - Deux poursuivants qui se rapprochent (77km) À 30" de l'échappée, deux coureurs de l'équipe Alpecin-Deucenninck pourraient rejoindre les 35 hommes à l'avant. Jonas Rickaert et Emile Verstrynge font l'effort. 14:28 - La composition de l'énorme échappée du jour ! (80km) Ils sont 35 en tête de cette 16e étape du Tour de France 2025 et il y a du beau monde. La composition du groupe de tête : Sivakov, Soler (UAE Team Emirates-XRG), Benoot, Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Arensman (Inos Grenadiers), V.Paret-Peintre, Eenkhoorn, Van Wilder (Soudal Quick-Step), Healy (EF Education-EasyPost), Buitrago, Wright (Bahrain-Victorious), Barré (Intermarché-Wanty), Van Dijke (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Skujins (Lidl-Trek), Russo (Groupam-FDJ), Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Alaphilippe, Haller, Hirschi, Trentin (Tudor), Costiou, Garcia Pierna (Arkéa-B&B), Mas, Barta, Muhlberger (Movistar), Aranburu (Cofidis), Champoussin, Velasco (XDS Astana), Burgaudeau (TotalEnergies), Bittner (Picnic PostNL), Woods, Neilandts (Israel Premier Tech), Drizners, Van Moer (Lotto), Abrahamsen, Leknessund (Uno-X). 14:17 - Milan intéressé (88,5km) Le maillot vert sort aussi du peloton alors que les coureurs sont à 30km du seul sprint intermédiaire de cette 16e étape du Tour de France 2025. 14:15 - Le peloton se relève enfin ! (90km) Et c'est enfin le moment d'avoir la première vrai échappée de cette 16e étape du Tour de France 2025. Le peloton se relève et laisse donc filer un gros groupe à l'avant avec une grosse vingtaine de coureurs. 14:15 - Le Mont Ventoux en ligne de mire (91,5km) Les coureurs aperçoivent au loin le Mont Ventoux qu'il vont gravir dans 75km environ. 14:09 - 24 coureurs à l'avant (95km) Un gros groupe vient de fausser compagnie au peloton qui semble quand même bien attentif à ce qu'il se passe à l'avant. 14:04 - Van Aert et Campenaerts relancent (99km) Ce sont deux coureurs qui tentent énormément depuis le début de cette 16e étape du Tour de France 2025. Maintenant que le peloton est revenu sur les trois hommes de tête, tout est à refaire. 14:00 - Le peloton est revenu ! (101km) Alors qu'on pensait que l'échappée allait tenir, le peloton dans lequel la discorde régnait est finalement revenu sur Hirschi, Haller et Meurisse. Van Aert est en tête. 13:56 - De nombreuses discussions (105km) À l'avant du peloton, ça se regarde, ça discute et ça s'énerve. Nils Politt n'apprécie pas les attaques nombreuses des autres coureurs et le fait savoir. La situation s'envenime. 13:53 - Les larmes de Gachignard (108km) Terrible image du coureur français qui ne peut retenir ses larmes alors qu'il est encore à la lutte pour rester avec le peloton. Thomas Gachignard ne se sent pas bien depuis le départ de cette 16e étape du Tour de France 2025. 13:49 - Nouveau filtrage de l'équipe UAE (110km) À peine Schmid et Plapp repartis que le peloton, emmené par Team UAE a relancé pour ne pas les laisser partir. 13:48 - Et c'est reparti à l'avant ! (111,5km) C'était un peu inattendu mais deux nouveaux coureurs y retournent à l'avant du peloton. Schmid et Plapp veulent rejoindre le trio de tête. 13:40 - L'écart remonte (117,5km) Et maintenant qu'il n'y a plus de contre-attaquants, le peloton et l'équipe de Tadej Pogacar se relèvent de nouveau. L'échappée va pouvoir reprendre de l'avance. LIRE PLUS

Pour cette nouvelle édition, toujours très attendue, le Nord a été mis à l'honneur avec un grand départ à Lille samedi 5 juillet pour une étape organisée à 100% autour de la métropole. Le peloton est ensuite restée dans le Nord pendant plusieurs jours avec une deuxième étape qui est arrivée à Boulogne Sur Mer puis à Dunkerque le lundi 7 juillet. Qui dit Nord, dit les pavés ? Et bien non, les organisateurs ont décidé de se passer des secteurs.

Neuf ans après son passage, la Normandie a également été mise à l'honneur avec deux étapes dont un contre la montre dans les rues de Caen. La ville de Vire accueillera de son côté l'arrivée de la 6e étape. Le Tour est passé ensuite en Bretagne avec un nouveau passage vers le fameux Mûr-de-Bretagne. Le Massif Central était ensuite au programme avant une première coupure, le 15 juillet. La deuxième partie du Tour s'annonce dantesque avec une arrivée à Hautacam, un contre-la-montre Loudenvielle - Peyragudes qui risque de faire des dégâts avant une étape XXL, conclue à Luchon-Superbagnères en passant par le Tourmalet, le Col d'Aspin et le Col de Peyresourde...

La troisième semaine mettra à l'honneur les Alpes avec le grand retour du Mont Ventoux le 22 juillet. Le Tour de France n'était plus allé sur le sommet mythique depuis 2016, quand, souvenez vous, Christopher Froome avait terminé l'ascension à pied. Le lendemain, le peloton remonte la vallée du Rhône dans une étape accidentée entre Bollène et Valence avant d'attaquer une dernière ligne droite bien montagneuse, avec d'abord une 18e étape entre l'agglomération de Grenoble et la station de Courchevel avec l'effroyable Col de la Loze et ses trois cols hors catégorie qui sera l'étape reine du Tour avec plus de 5000 mètres d'ascension. Enfin, pas de JO cette année, le Tour retrouvera sa dernière étape traditionnelle avec une arrivée sur l'avenue des Champs Elysées.