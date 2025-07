DIRECT. Tour de France 2025 : une 21e étape imprévisible avec la Butte Montmartre, profil et classement

Ce dimanche 27 juillet, la dernière étape du Tour de France fête les 50 ans de l'arrivée sur les Champs-Élysées avec un passage inédit par la rue Lepic et la butte Montmartre après un départ de Mantes-la-Ville.

En direct

15:40 - La voitures des commissaires sanctionnée pour conduite dangereuse La voiture de direction n°2, abritant notamment le président du jury des commissaires, a été sanctionnée pour conduite dangereuse sur la 19e étape du Tour de France. Au lendemain de l'étape, les commissaires ont donné un carton jaune et une amende (500CHF) au conducteur qui avait doublé dangereusement les coureurs.

15:30 - La Butte Montmartre, "c’est vraiment une patinoire" Avec la chute de feuilles et la possibilité d’averses, la chaussée pourrait être particulièrement glissante lors de cette dernière étape du Tour de France 2025. Ancien coureur et consultant pour France Televisions, Lilian Calmejane a avertit le peloton dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux : "J’ai fait une petite reconnaissance du parcours et j’espère vraiment que les temps seront gelés, a-t-il déclaré dans une vidéo éphémère sur Instagram. En bas, on a une route très rapide, qui n’est pas pavée, mais les feuilles tombent et c’est vraiment une patinoire. Vous pouvez même tomber lorsque vous marchez donc à vélo, c’est très dangereux. Les coureurs, restez prudents".

15:20 - Pogacar : "On essayera" Maillot jaune, Tadej Pogacar n'a pas évacué la possibilité d'aller décrocher une nouvelle victoire dans cette Grande Boucle 2025 : "Oui… et non, je ne sais pas. On verra, ça dépendra de comment on se réveille. On a une super équipe pour ce parcours mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de prendre beaucoup de risques. On verra à quoi la course va ressembler. Si on peut être devant, on essayera et sinon on essayera de profiter de Paris. En 2022, j'ai fait mon record de puissance sur 20 minutes sur le circuit des Champs. Ce n'est pas si mauvais pour moi. Là c'est un peu plus dur. Tout peut arriver mais je ne vais pas vous promettre que je vais tout faire pour gagner. On verra demain".

15:10 - Les sprinteurs pas emballés ! Cette modification de parcours pour la dernière étape de la Grande Boucle ne fait pas que des heureux. Habitués à se disputer la victoire, les sprinteurs regrettent cette décision : "Les Champs-Élysées, en tant que sprinteur, c’est quelque chose dont on rêve, c’est dommage de voir le parcours modifié", a déclaré Jonathan Milan, maillot vert. Coéquipier de Jonas Vingegaard, Wout Van Aert est allé plus loin en pointant du doigt la dangerosité de l'arrivée : "Ça va être une étape dangereuse. Aux JO, on était arrivés avec un peloton de 50 coureurs alors que là, ce sera avec tout le peloton du Tour où de nombreux coureurs du classement général auront des choses à défendre. Je m’attends à du chaos."

15:00 - "Pas insensibles aux images des JO" Directeur de course du Tour de France, Thierry Gouvenou a justifié cette décision de passer par la Butte Montmartre : "On n’a pas été insensibles aux images de Jeux. Ils ont cassé les barrières, pour avoir ces autorisations de passer dans Montmartre, donc on a saisi cette opportunité. Après 50 ans d’arrivées sur les Champs-Elysées, ça amène de l’imprévu. Comme toute nouveauté, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, mais ça devrait ouvrir les possibilités à plus de coureurs qu’aux purs sprinteurs, qui vont être déstabilisés, pour ceux qui n’exploseront pas dans Montmartre…".

14:45 - Un an après les JO C’est une petite révolution qui attend les coureurs du Tour de France 2025. Pour célébrer les 50 ans de la première arrivée sur les Champs-Élysées, le peloton ne se contentera pas d’enchaîner les tours d’honneur sur la plus belle avenue du monde. Cette année, la dernière étape passera à trois reprises par la butte Montmartre avant de redescendre vers les Champs. Les spectateurs présents lors des Jeux olympiques s’en souviennent encore : la montée de la rue Lepic et le passage devant le Sacré-Cœur avaient dynamité les courses olympiques. La direction du Tour de France propose un remake dans cette artère importante de la capitale.

14:30 - Le Tour de France, un "élément du patrimoine" pour plus de 9 Français sur 10 Selon un sondage Ipsos BVA-Cesi Écoles d'ingénieurs réalisé pour nos confrères de La Tribune Dimanche, le Tour a été très suivi par le public français cette année. Ces derniers considèrent la compétition comme faisant partie intégrante du patrimoine. Pour 91% des personnes sondées, la Grande Boucle fait partie du patrimoine français.

14:15 - Le parcours de la 21e étape Ce dimanche 27 juillet, la dernière étape de ce Tour de France 2025 s'étendra sur 132,3 km, des Yvelines aux Champs-Élysées, en passant près du château de Versailles et au coeur de la célèbre butte Montmartre. Au départ de Mantes-la-Ville, le peloton roulera à proximité du château de Versailles avant de rejoindre Paris par la côte des Gardes. Suivra par la suite une traversée le long de la Seine et le passage traditionnel au Louvre. Pour cette course particulière célébrant les 50 ans de la première arrivée du Tour sur la célèbre avenue, les coureurs se dirigeront vers la butte Montmartre via le boulevard Malesherbes, avec une triple ascension de la rue Lepic. Puis les sprinteurs pourront se disputer la gagne sur les Champs-Élysées.