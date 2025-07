"J'en sais rien moi" : Kevin Vauquelin agacé par une question

Auteur d'une belle performance sur la première étape de haute montagne du Tour de France, Kevin Vauquelin s'est agacé d'une question.

C'est avec un panache immense que Kevin Vauquelin a franchi la ligne d'arrivée de la 12e étape du Tour de France à Hautacam en sixième position. Par deux fois lâché par le groupe constitué par Remco Evenepoel ou encore Primoz Roglic, le Tricolore a su lisser son effort pour finalement devancer d'une poignée de secondes le Belge et d'environ 30 secondes le Slovène. Vauquelin signe ainsi une superbe sixième place de l'étape derrière les deux ovnis Pogacar et Vingegaard, Lipowitz, aussi candidat au podium final, Johannessen et Oscar Onley. Une performance qui lui permet de rester solidement ancré dans la course au podium, lui qui pointe désormais au cinquième rang du général après la défaillance de Ben Healy et à 55 secondes de la troisième position de Remco Evenepoel.

Après la course, un moment est particulièrement resté en tête du Français, son dépassement dans les derniers hectomètres de Remco Evenepoel : "Doubler Remco à la fin, je suis vraiment content de moi. Je n'ai rien lâché dans la tête. J'ai fait preuve de résilience, je suis vraiment content de mon mental aujourd'hui". Après une étape aussi réussie, forcément l'idée de jouer le général fleurie dans la tête de Vauquelin qui préfère temporiser : "Jouer le général ? Je vais voir au jour le jour, il reste beaucoup d'étapes très difficiles. Là je me suis battu au maximum, est-ce que mentalement je vais être capable de me battre comme ça tous les jours ?" se demande le coureur de la formation Arkéa - B&B Hotels. Interrogé à chaud sur la victoire du jour de Tadej Pogacar, Vauquelin s'est complètement lâché : "J'en sais rien moi. J'ai vu Emmanuel Macron, je viens de descendre d'une montagne de 14 bornes au milieu du public donc j'en ai rien à foutre !" s'est-il exclamé en rigolant.