Tadej Pogacar a impressionné à Hautacam, mais n'a pas battu un coureur dopé

Tadej Pogacar a écrasé la concurrence à Hautacam mais a échoué à faire tomber un record.

Lors de la 12e étape du Tour de France, Tadej Pogacar a une nouvelle fois totalement écrasé la concurrence, son principal rival Jonas Vingegaard en premier lieu, le reléguant à plus de deux minutes en haut d'Hautacam. Mais malgré cette ultra domination, le Slovène, triple vainqueur du Tour (en 2020, 2021 et 2024) n'est pas parvenu à faire tomber le sulfureux record de Bjarne Riis.

C'est à 12 kilomètres du sommet que Tadej Pogacar a porté une attaquante tranchante sur le Danois Jonas Vingegaard. En démonstration, le champion du monde a pourtant buté sur la référence établie par Bjarne Riis en 1996 qui avait ensuite avoué s'être dopé une dizaine d'années plus tard en 2007. Avec ses 34'40" sur les 13,5 kilomètres d'ascension à 7,8% de moyenne, le Danois reste l'homme le plus rapide à avoir gravi Hautacam. Pogacar, malgré un début d'ascension fulgurant, a plafonné dans un second temps, achevant sa montée en 35'05", soit un peu plus de 20 secondes derrière le record.

Le Slovène se hisse toutefois dans les tout meilleurs temps enregistrés. Il devance notamment des grimpeurs de légende tels que Luc Leblanc (35'19" en 1995) et Miguel Indurain (35'20" en 1994) et il pulvérise le précédent record personnel de Vingegaard sur cette ascension, établie en 36'35" lors du Tour de France 2022. En retrait cette année, le Danois n'a pu mieux faire que 37'31" soit le 32e temps de l'histoire sur cette mythique ascension.