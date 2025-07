"Pour qu'un Français gagne le Tour, il faudrait que tout le peloton s'effondre" : le scepticisme de Bernard Hinault

Dans une interview accordée EFE, le dernier vainqueur français du Tour évoque la disette française sur la plus belle course du monde.

Plus de quarante ans sans victoire française sur le Tour. Depuis le 21 juillet 1985, le "Blaireau", surnom de Bernard Hinault, n'a pas eu de successeur et avec l'écrasante domination de Pogacar et Vingegaard, les prochaines années vont encore être difficiles. "Pour gagner le Tour, il faut se démarquer. Et par chance, il n'y en a plus eu en France depuis ", a expliqué Hinault dans une interview accordée à EFE ce lundi 21 juillet. Pour lui, le problème est même structurel, presque génétique : " Cela ne s'invente pas. Un cycliste n'est pas une machine ; il doit avoir un talent inné".

Et les statistiques le prouvent. Depuis 2007, aucun cycliste français n'a remporté une course par étapes du World Tour. Ni le Dauphiné, ni le Tirreno, ni le Tour de Suisse. Pas même Paris-Nice... "On a les plus belles courses et on est une nation cycliste, et soudain, plus rien. C'est la vie". Interrogé sur Pogacar, il le compare à Merckx et lui même, "c'est le seul qui ressemble à Eddy Merckx et à moi. Il a de l'ambition, il gagne au printemps et à l'automne, il aime la course… Il ne court pas pour être le plus populaire, il court pour gagner. Pour qu'un Français gagne, il faudrait que tout le peloton s'effondre" lance-t'il.

On surveillera tout de même ces prochaines années un Paul Seixas ou encore Lenny Martinez... Les deux futurs stars du cyclisme français selon certains observateurs.