"Il aurait pu montrer un vrai fair-play " : l'attitude de Pogacar critiquée, la Visma règle ses comptes

En conférence de presse lors de la seconde journée de repos sur le Tour de France, Wout van Aert a critiqué Tadej Pogacar.

Une chose est sûre, la relation entre la Visma et Tadej Pogacar, ce n'est pas le grand amour. Si en ce lundi 21 juillet, date de la deuxième journée de repos sur le Tour, le Slovène semble plus que jamais en passe de remporter un nouveau Tour de France avec plus de quatre minutes d'avance sur son rival, Jonas Vingegaard, ce dernier a expliqué qu'il croyait toujours en ses chances de victoire.

Mais pour y parvenir, il faudra parfaire une stratégie de course que Pogacar a du mal à comprendre depuis le début de ce Tour de France, multipliant les attaques. La dernière en date est celle de la 15e étape. Après une grosse chute, Jonas Vingegaard s'est retrouvé distancé alors que le maillot jaune s'est retrouvé à l'avant un grand groupe et notamment plusieurs Visma. Ce dernier a demandé de ralentir le rythme pour que les coureurs reviennent mais les coureurs ont tout fait pour rejoindre l'échappée comme Wout van Aert. Une attitude incomprise pour le champion du monde alors que l'équipe néerlandaise rejette la faute sur... Tadej Pogacar !

Si j'étais à la place de Jonas, je ne serais pas le plus heureux à table ce soir", avait-il ajouté. "Cela ne nous affecte pas, que ce soit moi ou le groupe. Je trouve ça assez drôle qu'il dise ça...", a commencé par répondre Wout Van Aert. Car il était également très clair qu'UAE Emirates XRG voulait Tim Wellens dans l'échappée. Ils ont fait exactement la même chose. Et quand je repense à la situation avec Jonas, qui était retardé par la chute, je pense qu'il y avait une solution très simple. On était 25 coureurs, et on tentait tous d'attaquer pour former l'échapper. Donc si Tadej s'était juste relevé pour revenir dans le peloton où Jonas était, il aurait pu montrer un vrai fair-play. Maintenant, il se plaint de quelque chose qui n'existe pas. Nous voulions simplement jouer la victoire d'étape. Tous ceux qui étaient là à ce moment-là étaient là pour être dans l'échappée. Je pense que c'est tout à fait normal".