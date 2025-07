Tadej Pogacar fait encore jaser après son record dans le mont Ventoux : "Je ne voulais pas me faire mal aux jambes"

Le maillot jaune s'est incliné au mont Ventoux lors de cette 16e étape du Tour de France. Il a tout de même battu un record, mais a assuré être monté "à son rythme", ce qui fait jaser sur les réseaux sociaux.

"Je ne voulais pas me faire mal aux jambes". Une réflexion de Tadej Pogacar qui en a surpris plus d'un après que le maillot jaune a battu le record de la montée la plus rapide du terrible mont Ventoux, pour cette 16e étape du Tour de France, mardi 22 juillet. Il a établi le record à 54 minutes et 41 secondes, battant celui d'Iban Mayo, en 2004, de 55 minutes et 51 secondes.

Vaincu par Valentin Paret-Peintre, il a dit avoir souhaité s'économiser sur cette épreuve : "Vingegaard a beaucoup attaqué, mais je savais que je pouvais le suivre et rester dans la roue, a commenté le leader du classement général. Je n'avais pas besoin de me 'surengager', je ne voulais pas en faire trop pour risquer une contre-attaque de Jonas derrière. Je l'ai tenté une fois, mais je ne voulais pas me faire mal aux jambes. Je suis monté à mon rythme." Il a également assuré avoir "vraiment beaucoup aimé cette ascension, jusqu'aux derniers mètres", contrairement à la première fois qu'il s'est confronté au mont provençal en 2021.

Une déclaration largement commentée

Sur X, on peut voir les réactions amusées des internautes à cette déclaration en décalage avec sa performance historique. Mais ce sont surtout des soupçons de dopage qu'on peut lire : "Mais bien sûr ... La grande comédie continue.. Pogarmstrong …", en référence à Lance Armstrong, qui est le cycliste dont l'affaire de dopage a le plus fait parler dans l'histoire de ce sport. "Ce mec est un troll, surtout qu'il sait très bien qu'il est chargé à mort", peut-on également lire.

Pour rappel, l'Union cycliste internationale (UCI) réalise quotidiennement des tests antidopage sur le Tour de France. Les trois premiers de l'étape ainsi que le maillot jaune sont testés à la fin de chaque étape. Des contrôles sont également faits sur le reste des coureurs, au tirage au sort ou suite à des performances suspectes. L'UCI teste également des cyclistes en dehors de la compétition, le matin ou le soir, et même pendant les jours de repos.