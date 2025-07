DIRECT. Tour de France femmes 2025 : suivez la 2e étape

Interrogée hier sur sa fin de course, où elle aurait pu gagner la première étape du Tour, Pauline Ferrand-Prévôt a répondu " Je savais que je partais un peu trop tôt, mais je savais aussi que c'était pour Marianne. Aujourd'hui, on ne voulait pas forcément que je gagne, mais on souhaitait surtout que je finisse dans le temps des premières et ne pas perdre de temps au général. "

11:52 - Le profil de la 2ème étape

La deuxième journée de course s’annonce aussi nerveuse que spectaculaire dans le Finistère, avec un tracé de 110,4 km reliant Brest à Quimper. Les coureuses évolueront sur un terrain accidenté, alternant montées et descentes sur des routes étroites et sinueuses, typiques de la région. Ce parcours technique demandera vigilance et placement, notamment à l’approche de la côte du Chemin de Trohéir (km 79), un point stratégique qui pourrait provoquer des cassures.

Le circuit final de 33 km autour de Quimper promet des attaques, avec plusieurs secteurs exposés au vent et des passages urbains piégeux. L’arrivée sera jugée au sommet de la côte de Stang Bihan (1 km à 4,8 %), une montée irrégulière qui mettra à l’épreuve la fraîcheur et le sens tactique des prétendantes à la victoire.

Le final devrait convenir à une sprinteuse résistante ou à une puncheuse explosive. Un nouveau duel entre Lorena Wiebes et Marianne Vos est attendu, sauf si une coureuse opportuniste — comme la Bretonne Cédrine Kerbaol — parvient à tirer son épingle du jeu. La courte distance et le profil final laissent présager un sprint réduit entre les plus costaudes du jour.