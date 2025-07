DIRECT. Tour de France femmes 2025 : suivez la 3e étape

Nouvelle étape du Tour de France féminin ce lundi 28 juillet au lendemain de la prise de pouvoir de Kimberley Pienaar.

En direct

14:48 - Le peloton a passé la difficulté du jour Le peloton a également la côte de la Richardière dans le rétroviseur. Le groupe maillot jaune est engagé dans la descente.

14:45 - 3 minutes d'écart ! Le temps entre les coureuses à l'avant et le peloton continue d'augmenter. Les favorites à la victoire finale pointe à plus de 3 minutes des quatre femmes à l'avant.

14:45 - La côte de la Richardière franchit Les filles à l'avant ont pu passer la côte de la Richardière !

14:39 - Avoine et Braube ensemble Avoine et Braube se sont rassemblées et elles sont toujours à la poursuite des coureuses à l'avant. Elles disposent de plus d'une minute d'avance sur le peloton mais aussi plus d'une minute de retard sur les filles devant.

14:38 - L'écart grandit ! L'échappée a mis un peu de temps à se former. Maintenant, elle est bel et bien réelle et elle dispose d'une avance de plus de 2'30''.

14:34 - La barre des 2 minutes atteinte Jackson (EFO),Latimier (ARK),Martin Martin (MOV) et Soto Campos (LKF) ont plus de 2 minutes d'avance sur le groupe des favorites.

14:31 - 1'45" de différence C'est le temps entre l'avant de la course et le groupe du maillot jaune.

14:30 - Avoine et Braube à la poursuite de l'avant Avoine (AUB) et Braube (CTC) sont toutes les deux en train d'essayer de rejoindre la tête de la course. Elles pointent à plus d'une minute des quatre filles en tête.

14:25 - L'écart se creuse ! Désormais, le peloton a été lâché par le quatuor de tête qui est à 1'05".

14:21 - 30 secondes d'écart Cette fois-ci, les filles à l'avant prennent enfin un avantage sur le peloton qui pointe à 30 secondes. Vanpachtenbeke (VWT) a été reprise.

14:18 - Vanpachtenbeke contre attaque Vanpachtenbeke est partie à la poursuite des quatre filles en tête.

14:17 - 17 secondes d'avance Le quatuor de tête a dorénavant 17 secondes d'avance sur le peloton.

14:16 - La composition du groupe de tête Il s'agit de Jackson (EFO), Latimier (ARK), Martin Martin (MOV) et Soto Campos (LKF).

14:14 - 4 coureuses en tête Un nouvel essai a été porté par 4 coureuses qui détiennent quelques longueurs d'avance sur le peloton.