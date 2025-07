DIRECT. Tour de France femmes 2025 : des chutes et des attaques dans tous les sens, suivez la 5e étape

Suite du Tour de France femmes ce mercredi avec la plus longue étape de cette édition. 165,8km entre Chasseneuil-du-Poitou et Guéret pour les coureuses qui retrouveront un peu plus de relief sur la route après deux étapes promises aux sprinteuses.

14:58 - Enfin la bonne échappée ? (102km) Barale et Dijkstra sont à l'avant et disposent maintenant de près de deux minutes d'avance dans cette 5e étape du Tour de France femmes 2025. 14:50 - Et une nouvelle chute ! (110km) C'est déjà la troisième depuis le départ réel de cette 5e étape du Tour de France femmes 2025. Kastelijn fait partie d'un petit groupe de coureuses qui est allé au sol. 14:49 - Une nouvelle attaque (111km) Après un moment de répit dans cette 5e étape du Tour de France femmes 2025, l'Italienne Francesca Barale relance les hostilités. 14:45 - Un objectif clair (112km) Pour la Mauricienne Kim Le Court Pienaar, la mission semble simple dans cette 5e étape : reprendre le maillot jaune à Marianne Vos. 14:40 - Ça va très vite (115,5km) La moyenne de course de cette première heure de la 5e étape du Tour de France femmes 2025 est de 46,7km/h. 14:35 - Le peloton se regroupe (121km) Lorena Wiebes est revenue au sein du peloton qui s'est reformé totalement après cette chute massive. C'est l'équipe de Marianne Vos et Pauline Ferrand-Prévot qui contrôle l'allure. 14:28 - 30" de retard pour Wiebes (126km) Après sa chute, Lorena Wiebes doit faire l'effort pour revenir dans le peloton. La championne d'Europe peut compter sur deux de ses coéquipières qui se sont relevées pour l'aider à revenir. 14:25 - Wiebes a repris la route (128km) Impliquée dans la chute massive, la porteuse du maillot vert dans ce Tour de France femmes 2025 a repris la route. 14:24 - C'est le bazar (129km) Avec cette chute massive, le peloton s'est retrouvé scindé en plusieurs morceaux. À l'avant ce sont sept coureuses qui ouvrent la route dans cette 5e étape du Tour de France femmes 2025 chaotique. 14:21 - Wiebes impliquée dans une chute !! (131km) Et une nouvelle chute au sein du peloton avec une dizaine de coureuses au sol. La double vainqueur d'étape dans ce Tour de France femmes 2025 Lorena Wiebes est impliquée. 14:19 - Et toujours pas d'échappée (133km) La jonction entre le peloton et le trio de tête est faite. Toujours pas d'échappée dans ce début de 5e étape du Tour de France femmes 2025. 14:17 - Aalerud jette l'éponge (135km) La Norvégienne quitte le Tour de France femmes 2025. Impliquée dans la chute d'il y a quelques instants, la coureuse d'Uno X Mobility doit abandonner. Elle occupait une belle 11e place au classement général. 14:13 - Alisson Jackson encore ! (138km) La championne du Canada est intenable depuis le début de ce Tour de France femmes 2025 et se retrouve, encore une fois, à l'avant de la course. Elle est accompagnée de deux coureuses dans une échappée qui n'a pas encore distancé le peloton. 14:10 - Ça n'a pas marché pour Cecchini (140km) Décidément difficile de créer une échappée dans ce début de 5e étape du Tour de France femmes 2025. Cecchini est également rattrapée par le peloton. 14:07 - Cecchini a attaqué (142km) L'Italienne a fait déjà un petit trou avec le peloton après cette attaque et dispose de 42" d'avance. LIRE PLUS

154 cyclistes ont pris le départ du Tour de France femmes samedi 26 juillet 2025 à l'occasion de la 4e édition. Du Morbihan à l Haute Savoie, cette nouvelle édition se déroule sous 9 jours avec une journée en plus par rapport à l'édition précédente. Sans grosse surprise, les prétendantes à la victoire finale sur ce Tour seront les trois premières du dernier classement final, à savoir la Polonaise Kasia Niewiadoma, les Néerlandaises Demi Vollering et Pauliena Rooijakkers. Mais cette édition 2025 sera pimentée par la Française Pauline Ferrand-Prévot, de retour sur route et qui espère briller sur la Grande Boucle. Récente vainqueur du Tour d'Italie, Elisa Longo Borghini (33 ans) rêve également de réaliser le premier doublé de l'Histoire.

Le parcours

Les deux premières étapes sont "pour les puncheuses". Ensuite, "nous aurons deux étapes pour les sprinteuses qui nous feront arriver vers Poitiers. Et puis la moyenne montagne arrivera très rapidement avec le Massif central, étape de Clermont-Ferrand, Ambert, Bourg-en-Bresse, Chambéry puis la haute montagne pour terminer" a expliqué la directrice du Tour, Marion Rousse.

