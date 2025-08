DIRECT. Tour de France femmes : suivez la 8e étape

13:25 - "Les larmes qui me montaient"

Directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse s'est confiée à nos confrères de RMC ce samedi matin sur l'engouement populaire autour de cette édition 2025 : "C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Nos Françaises nous ont fait rêver, comme toutes les championnes en général depuis ce grand départ de Bretagne. On assiste à des courses incroyables et à un succès populaire. Je parle sous couvert de Christian Prudhomme, sur la course depuis quelques jours. Il m'a dit: 'Je ne vois plus de différence entre les deux Tour de France.' Quand je suis arrivée à Chambéry, avec la deuxième victoire d'étape française et le public, j'avais vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose de grand. J'avais les larmes qui me montaient, alors que j'essaye tout le temps de garder mon calme et d'être sereine. J'étais un peu submergée car on revient de tellement loin pour le cyclisme féminin. Donc c'est dingue. C'est extraordinaire de voir autant de personnes venir encourager les championnes".