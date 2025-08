DIRECT. Tour de France femmes : impressionnante, Ferrand-Prévot triomphe à Châtel et remporte le Tour, le classement final

19:18 - Ferrand-Prévot : "Beaucoup de sacrifices"

Pauline Ferrand-Prévot au micro de nos confrères d'Eurosport : "J'ai pas tellement savouré. Ce matin, je rêvais de gagner en jaune. Je disais au DS : 'si on peut essayer de gagner en jaune, on le fait' et ça a roulé vraiment vite toute la journée. J'ai fait une erreur dans la première descente où je me suis retrouvé dans une cassure. Je suis restée vraiment devant et ce n'était pas facile parce que c'était assez tactique. À la fin, j'ai regardé comment je me sentais dans la dernière montée et j'ai attaqué. Je ne pensais pas pouvoir continué et gagner de cette manière mais je me suis donné à fond pour les derniers mètres de ce Tour de France. J'ai pas eu le temps de savourer mais je suis content de gagner cette étape et le classement général. C'est vrai que ça parait facile mais j'ai mis la barre haute pour préparer ce Tour de France. Ça a été beaucoup de sacrifices. J'y pensais hier et j'en parlais avec mes coéquipières. C'est une belle victoire et une belle leçon de vie. Je ne pensais pas pouvoir gagner ce Tour de France donc je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Je veux juste profiter de ce moment et de savourer".