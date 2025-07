Ullrich surpris par une confession de Pogacar qui sème le trouble dans le peloton

L'ancien vainqueur du Tour de France a été surpris par une révélation du Slovène.

Les performances de Tadej Pogacar continuent d'alimenter les spéculations, rumeurs... Mais sur le plan purement sportif, il impressionne tout le monde par sa domination outrageuse sur la Grande Boucle. Jan Ullrich, légende allemande des années 2000, vainqueur du Tour de France 1997 avant l'époque de Lance Armstrong, est devenu commentateur sur Eurosport.

Interrogé après l'étape du Mont Ventoux mardi 22 juillet, l'ancien coureur s'est dit très étonné par une confidence de Tadej Pogacar, impensable à son époque. "Quand la concurrence connaît votre faiblesse, elle est encore plus susceptible d'attaquer et d'essayer d'en profiter. À mon époque, on n'aurait jamais dit ça à voix haute ", a lancé l'ancien champion d'Allemagne. La raison ? Le champion du monde slovène avait avoué lors de la journée de repos souffrir d'une légère congestion nasale. Un détail qui, au-delà de son caractère clinique, a fait sensation par son honnêteté. Et Ullrich ne comprend pas la raison de sa divulgation : " Je ne sais pas s'il le fait exprès pour tromper la concurrence ou s'il y va simplement doucement."

L'ancien coureur de la Team Telekom est également revenu sur les performances de son compatriote Florian Lipowitz, espérant même un coup d'éclat encore plus important. "Parfois, je rêve qu'il puisse même attaquer Jonas Vingegaard. Mais il faut dire adieu à ça. Les deux extraterrestres sont devant, et c'est pourquoi nous devons nous concentrer pleinement sur le podium et le maillot blanc. S'il remporte cela à Paris, il réalisera le rêve de tout cycliste professionnel. "