Vuelta 2025 : l'ultime bataille entre Vingegaard et Almeida au sommet du Bola del Mundo, le classement

Le Tour d'Espagne se déroule du 23 août au 14 septembre avec de grandes attentes autour de Vingegaard... Mais pas que.

Liste des étapes Une Vuelta qui restera dans les annales pour de mauvaises raisons. Après une multitude d'étapes perturbées par les manifestations pro Palestine, le Tour d'Espagne entre dans sa dernière ligne droite. Il reste une véritable étape pour faire la différence entre Joao Almeida et Jonas Vingegaard et ce sera ce samedi, si tout se passe bien niveau sécurité...

Dernières mises à jour

13:41 - Vingt secondes Dans les derniers hectomètres de la première ascension de la journée, un groupe de neuf coureurs s'est détaché. On y retourne notamment Mikkel Landa et Mads Pedersen. 13:40 - Chute d'un sprinteur ! Dans la descente de l'Alto de la Escondida, le sprinteur belge Arne Marit a lourdement chuté dans un virage. 13:35 - Un Australien en tête ! Le coureur de la formation Bahrain-Victorious Jack Haig a franchi le sommet de la Alto de la Escondida en tête. 13:32 - Un groupe se forme À moins de deux kilomètres du sommet de l'Alto de la Escondida, un groupe s'est formé en tête, sous l'impulsion de la formation Ineos Grenadiers. 13:29 - Ciccone se détache En compagnie de Brandon Rivera, Giulio Ciccone attaque et creuse un léger écart. 13:26 - Cinq kilomètres Alors que le départ réel a été donné au pied de l'ascension de l'Alto de la Escondida, il reste cinq kilomètres à parcourir avant le sommet. 13:26 - Le duo repris Le peloton est revenu sur le duo de tête, alors que le peloton en plusieurs groupes, sans surprise. 13:25 - Regroupement en tête Derrière le duo de tête, un groupe s'est détaché en contre. 13:23 - Bernal en contre En solitaire, le Colombien Egan Bernal revient sur Filippo Ganna. Le duo a une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. 13:22 - Ganna se place ! Coureur de la formation Ineos Grenadiers, Filippo Ganna se place et attaque. L'Italien a quelques dizaines de mètres d'avance sur le peloton. 13:20 - C'est parti ! Le départ réel de la 20e étape de la Vuelta 2025 vient d'être donné ! 160 kilomètres à parcourir jusqu'à la Bola Del Mundo ! 13:19 - Nouvelle crevaison Les crevaisons s'enchaînent dans ce début d'étape alors que le départ réel n'a pas encore été donné ! C'est au tour d'Elia Viviani de poser un pied à terre. 13:16 - Dépannage express Sur le bord de la route, c'est au tour du Belge Jenthe Biermans de s'arrêter pour quelques ajustements sur son vélo. 13:13 - Problème mécanique La 20e étape met du temps à débuter. Coureur de la formation Bahrein-Victorious, Mathijs Paasschens est victime d'un problème mécanique. 13:10 - Départ réel retardé ! En raison d'un accrochage dans le peloton où Mikkel Bjerg est notamment concerné, le départ réel est repoussé de quelques minutes. LIRE PLUS

L'édition 2025 est très montagneuse avec 10 arrivées au sommet.

Dimanche 24 août – Etape 2 : Alba > Limone Piemonte (157 km)

Alba > Limone Piemonte (157 km) Lundi 25 août – Etape 3 : San Maurizio Canavese > Ceres (139 km)

San Maurizio Canavese > Ceres (139 km) Mardi 26 août – Etape 4 : Susa > Voiron (192 km)

Susa > Voiron (192 km) Mercredi 27 août – Etape 5 (CLM par équ.) : Figueres > Figueres (20 km)

Figueres > Figueres (20 km) Jeudi 28 août – Etape 6 : Olot > Pal. Andorra (170 km)

Olot > Pal. Andorra (170 km) Vendredi 29 août – Etape 7 : Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km)

Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km) Samedi 30 août – Etape 8 : Monzón Templario > Zaragoza (187 km)

Monzón Templario > Zaragoza (187 km) Dimanche 31 août – Etape 9 : Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km)

Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km) Mardi 2 septembre – Etape 10 : Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km)

Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km) Mercredi 3 septembre – Etape 11 : Bilbao > Bilbao (167 km)

Bilbao > Bilbao (167 km) Jeudi 4 septembre – Etape 12 : Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km)

Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km) Vendredi 5 septembre – Etape 13 : Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km)

Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km) Samedi 6 septembre – Etape 14 : Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)

Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km) Dimanche 7 septembre – Etape 15 : A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km)

A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km) Mardi 9 septembre – Etape 16 : Poio > Mos.Castro de Herville (172 km)

Poio > Mos.Castro de Herville (172 km) Mercredi 10 septembre – Etape 17 : O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km)

O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km) Jeudi 11 septembre – Etape 18 (CLM ind.) : Valladolid > Valladolid (26 km)

Valladolid > Valladolid (26 km) Vendredi 12 septembre – Etape 19 : Rueda > Guijuelo (159 km)

Rueda > Guijuelo (159 km) Samedi 13 septembre – Etape 20 : Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km)

Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km) Dimanche 14 septembre – Etape 21 : Alalpardo > Madrid (101 km)

Quelle diffusion ?

En France, comme dans le reste de l'Europe, le Tour d'Espagne 2025 est diffusé en direct et en intégralité par Eurosport.