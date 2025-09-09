Vuelta 2025 : la bataille Vingegaard - Almeida attendue, le classement
Le Tour d'Espagne se déroule du 23 août au 14 septembre avec de grandes attentes autour de Vingegaard... Mais pas que.
La Vuelta a débuté dès le samedi 23 août. Et une fois n'est pas coutume, le plateau est très relevé pour ce Tour d'Espagne avec la présence notamment de Jonas Vingegaard qui espère un premier sacre. L'édition 2025 se tient jusqu'au 14 septembre et passera par plusieurs pays, de Turin à Madrid en passant par Voiron dans les Alpes françaises ou Andorre, pour un total de 3 151 km. Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Jorgenson, Pidcock et Giulio Ciccone sont les principaux favoris de la course.
13:05 - Vingegaard perd un coéquipier
Après avoir perdu Axel Zingle sur la 3e étape, le Danois Jonas Vingegaard perd un autre coéquipier ce mardi avec Victor Campenaerts. Le Belge ne prendra pas le départ de la 16e étape "après être tombé malade. Après consultation avec l’équipe médicale, il a été décidé qu’il n’était pas en état de courir", a annoncé l'équipe néerlandaise sur ses réseaux sociaux.
12:01 - La Vuelta dément les rumeurs d'annulation de la 21e étape
"Nous reconnaissons le droit de chacun à manifester pacifiquement lors de la Vuelta, mais nous ne pouvons tolérer aucune intrusion ni aucune action mettant en danger la sécurité. Tout ce que les cyclistes souhaitent, c'est courir dans des conditions absolument normales. Nous déployons d'importants efforts pour assurer le bon déroulement de la course, et nous bénéficions de l'aide des forces de l'ordre, que nous remercions pour tous les services qu'elles nous fournissent, exclusivement destinés à la protection des coureurs." Dans un dernier message écrit faisant suite à ces déclarations, l'organisation a enfin démenti les rumeurs faisant état d'une possible annulation de la 21e étape à Madrid dimanche prochain. "Nous tenons également à préciser que l'organisation de la Vuelta dément les informations suggérant une possible annulation de l'étape 21".
11:00 - Le profil de la 16e étape
La 16e étape du Tour d'Espagne, au lendemain du jour de repos, promet par son parcours. Longue de 172 kilomètres entres Poio et Mos.Castro de Herville. Si l'étape de demain est peut être plus propice à une explication entre les favoris, l'étape devrait quand même être animée avec l'ultime montée irrégulière de l'Alto Castro de Herville (8,2km à 5,2%). Avec seulement 46 secondes d'avance, Jonas Vingegaard semble maîtriser son sujet face à Almeida, mais doit rester sur ses gardes.
Le classement général
Le classement de l'étape
La carte de la Vuelta
L'édition 2025 est très montagneuse avec 10 arrivées au sommet.
Les étapes
- Dimanche 24 août – Etape 2 : Alba > Limone Piemonte (157 km)
- Lundi 25 août – Etape 3 : San Maurizio Canavese > Ceres (139 km)
- Mardi 26 août – Etape 4 : Susa > Voiron (192 km)
- Mercredi 27 août – Etape 5 (CLM par équ.) : Figueres > Figueres (20 km)
- Jeudi 28 août – Etape 6 : Olot > Pal. Andorra (170 km)
- Vendredi 29 août – Etape 7 : Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km)
- Samedi 30 août – Etape 8 : Monzón Templario > Zaragoza (187 km)
- Dimanche 31 août – Etape 9 : Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km)
- Mardi 2 septembre – Etape 10 : Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km)
- Mercredi 3 septembre – Etape 11 : Bilbao > Bilbao (167 km)
- Jeudi 4 septembre – Etape 12 : Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km)
- Vendredi 5 septembre – Etape 13 : Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km)
- Samedi 6 septembre – Etape 14 : Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)
- Dimanche 7 septembre – Etape 15 : A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km)
- Mardi 9 septembre – Etape 16 : Poio > Mos.Castro de Herville (172 km)
- Mercredi 10 septembre – Etape 17 : O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km)
- Jeudi 11 septembre – Etape 18 (CLM ind.) : Valladolid > Valladolid (26 km)
- Vendredi 12 septembre – Etape 19 : Rueda > Guijuelo (159 km)
- Samedi 13 septembre – Etape 20 : Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km)
- Dimanche 14 septembre – Etape 21 : Alalpardo > Madrid (101 km)
Quelle diffusion ?
En France, comme dans le reste de l'Europe, le Tour d'Espagne 2025 est diffusé en direct et en intégralité par Eurosport.