Vuelta 2025 : les images du podium sur un parking après les manifestations pro Palestine, le classement final

Le Tour d'Espagne s'est déroulé du 23 août au 14 septembre avec la première victoire de Jonas Vingegaard. Cette édition a été marquée par de nombreuses perturbations autour d'un mouvement pro Palestine.

Liste des étapes Une Vuelta qui restera dans les annales pour de mauvaises raisons. Après une multitude d'étapes perturbées par les manifestations pro Palestine, le Tour d'Espagne s'est terminé d'une bien triste manière avec une 21e et dernière étape arrêtée en plein milieu par les manifestants pro Palestine. Tout au long des trois semaines, les manifestations ont perturbé la course et laissent un gout amer aux organisateurs et au vainqueur. "C'est dommage qu'on nous ait volés ce moment d'éternité. Je suis très déçu. Je me réjouissais de pouvoir célébrer cette victoire avec l'équipe et les supporters. Tout le monde a le droit de manifester mais pas d'une manière qui influe ou mette en péril notre course."

08:16 - Les célébrations sur le parking À l'abri des regards, loin des protocoles officiels et des célébrations que les coureurs méritent, le podium de la Vuelta a été organisé par les équipes sur un parking d'hôtel. Une tristesse absolue.

L'édition 2025 est très montagneuse avec 10 arrivées au sommet.

Dimanche 24 août – Etape 2 : Alba > Limone Piemonte (157 km)

Alba > Limone Piemonte (157 km) Lundi 25 août – Etape 3 : San Maurizio Canavese > Ceres (139 km)

San Maurizio Canavese > Ceres (139 km) Mardi 26 août – Etape 4 : Susa > Voiron (192 km)

Susa > Voiron (192 km) Mercredi 27 août – Etape 5 (CLM par équ.) : Figueres > Figueres (20 km)

Figueres > Figueres (20 km) Jeudi 28 août – Etape 6 : Olot > Pal. Andorra (170 km)

Olot > Pal. Andorra (170 km) Vendredi 29 août – Etape 7 : Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km)

Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km) Samedi 30 août – Etape 8 : Monzón Templario > Zaragoza (187 km)

Monzón Templario > Zaragoza (187 km) Dimanche 31 août – Etape 9 : Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km)

Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km) Mardi 2 septembre – Etape 10 : Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km)

Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km) Mercredi 3 septembre – Etape 11 : Bilbao > Bilbao (167 km)

Bilbao > Bilbao (167 km) Jeudi 4 septembre – Etape 12 : Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km)

Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km) Vendredi 5 septembre – Etape 13 : Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km)

Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km) Samedi 6 septembre – Etape 14 : Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)

Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km) Dimanche 7 septembre – Etape 15 : A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km)

A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km) Mardi 9 septembre – Etape 16 : Poio > Mos.Castro de Herville (172 km)

Poio > Mos.Castro de Herville (172 km) Mercredi 10 septembre – Etape 17 : O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km)

O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km) Jeudi 11 septembre – Etape 18 (CLM ind.) : Valladolid > Valladolid (26 km)

Valladolid > Valladolid (26 km) Vendredi 12 septembre – Etape 19 : Rueda > Guijuelo (159 km)

Rueda > Guijuelo (159 km) Samedi 13 septembre – Etape 20 : Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km)

Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km) Dimanche 14 septembre – Etape 21 : Alalpardo > Madrid (101 km)

Quelle diffusion ?

En France, comme dans le reste de l'Europe, le Tour d'Espagne 2025 est diffusé en direct et en intégralité par Eurosport.