Vuelta 2025 : un contre la montre par équipes délicat, Gaudu leader, le classement
Le Tour d'Espagne se déroule du 23 août au 14 septembre avec de grandes attentes autour de Vingegaard... Mais pas que.
La Vuelta a débuté dès le samedi 23 août. Et une fois n'est pas coutume, le plateau est très relevé pour ce Tour d'Espagne avec la présence notamment de Jonas Vingegaard qui espère un premier sacre. L'édition 2025 se tient jusqu'au 14 septembre et passera par plusieurs pays, de Turin à Madrid en passant par Voiron dans les Alpes françaises ou Andorre, pour un total de 3 151 km. Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Richard Carapaz, Egan Bernal et Giulio Ciccone sont les principaux favoris de la course. Forfait sur le Tour de France, David Gaudu restera l'attraction française sur ce Tour d'Espagne.
15:00 - "On fera de notre mieux"
On va être honnête, il faudrait un miracle pour voir David Gaudu avec le maillot rouge à la fin de la journée, il faudrait que la Groupama termine devant la Visma de Vingegaard, grande favorite de l'épreuve. Interrogé sur le sujet, le Français préfère savourer et affirme que l'équipe fera de son mieux. "C'était un mini-objectif, mais on voulait pas se prendre la tête avec ça non plus, on voulait pas prendre le risque de chuter dans un sprint massif. Je crois que c'est la première et dernière fois que je vais là-dedans... c'est pas ma place ! C'est sûr que c'est très symbolique, je gagne sur la Vuelta en Italie après avoir raté mon Giro, et je vais porter le maillot de leader en France. On verra si on peut le garder demain, on a bien travaillé le contre-la montre par équipes, mais en tout cas, on a réussi l'objectif de la journée".
13:30 - L'ordre et horaire des équipes
Voici l'ordre de passage pour cette 5e étape avec la Groupama FDJ de David Gaudu qui partira en dernière position.
- 16:37:00 LOTTO
- 16:41:00 ALPECIN-DECEUNINCK
- 16:45:00 TEAM PICNIC POSTNL
- 16:49:00 INTERMARCHÉ - WANTY
- 16:53:00 COFIDIS
- 16:57:00 TEAM JAYCO ALULA
- 17:01:00 LIDL-TREK
- 17:05:00 Q36.5 PRO CYCLING TEAM
- 17:09:00 EF EDUCATION - EASYPOST
- 17:13:00 BURGOS-BURPELLET-BH
- 17:17:00 ARKEA-B&B HOTELS
- 17:21:00 CAJA RURAL-SEGUROS RGA
- 17:25:00 MOVISTAR TEAM
- 17:29:00 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
- 17:33:00 INEOS GRENADIERS
- 17:37:00 BAHRAIN VICTORIOUS
- 17:41:00 ISRAEL - PREMIER TECH
- 17:45:00 RED BULL - BORA - HANSGROHE
- 17:49:00 SOUDAL QUICK-STEP
- 17:53:00 XDS ASTANA TEAM
- 17:57:00 UAE TEAM EMIRATES XRG
- 18:01:00 TEAM VISMA | LEASE A BIKE
- 18:05:00 GROUPAMA-FDJ
11:30 - Un chrono au programme
C'est un contre la montre par équipes délicat qui attendent les coureurs car l'exercice est toujours un peu particulier en raison du manque de chrono de ce genre sur le calendrier World Tour. Mais longue de 24,1 kilomètres, la cinquième étape du Tour d'Espagne autour de Figueres, en Catalogne, sera plate et ne présentera aucun danger, la pure vitesse est donc attendue et les équipes bien entraînées devraient bien figurer.
Le classement général
Le classement de l'étape
La carte de la Vuelta
L'édition 2025 est très montagneuse avec 10 arrivées au sommet.
Les étapes
- Dimanche 24 août – Etape 2 : Alba > Limone Piemonte (157 km)
- Lundi 25 août – Etape 3 : San Maurizio Canavese > Ceres (139 km)
- Mardi 26 août – Etape 4 : Susa > Voiron (192 km)
- Mercredi 27 août – Etape 5 (CLM par équ.) : Figueres > Figueres (20 km)
- Jeudi 28 août – Etape 6 : Olot > Pal. Andorra (170 km)
- Vendredi 29 août – Etape 7 : Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km)
- Samedi 30 août – Etape 8 : Monzón Templario > Zaragoza (187 km)
- Dimanche 31 août – Etape 9 : Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km)
- Mardi 2 septembre – Etape 10 : Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km)
- Mercredi 3 septembre – Etape 11 : Bilbao > Bilbao (167 km)
- Jeudi 4 septembre – Etape 12 : Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km)
- Vendredi 5 septembre – Etape 13 : Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km)
- Samedi 6 septembre – Etape 14 : Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)
- Dimanche 7 septembre – Etape 15 : A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km)
- Mardi 9 septembre – Etape 16 : Poio > Mos.Castro de Herville (172 km)
- Mercredi 10 septembre – Etape 17 : O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km)
- Jeudi 11 septembre – Etape 18 (CLM ind.) : Valladolid > Valladolid (26 km)
- Vendredi 12 septembre – Etape 19 : Rueda > Guijuelo (159 km)
- Samedi 13 septembre – Etape 20 : Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km)
- Dimanche 14 septembre – Etape 21 : Alalpardo > Madrid (101 km)
Quelle diffusion ?
En France, comme dans le reste de l'Europe, le Tour d'Espagne 2025 est diffusé en direct et en intégralité par Eurosport.