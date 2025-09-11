Vuelta 2025 : un contre la montre sabordé, le classement
Le Tour d'Espagne se déroule du 23 août au 14 septembre avec de grandes attentes autour de Vingegaard... Mais pas que.
Une Vuela qui restera dans les annales pour de mauvaises raisons. Après une multitude d'étapes perturbées par les manifestations pro Palestine, le contre la montre du jeudi 11 septembre est une nouvelle fois impacté. Pour protéger les coureurs et la sécurité, le chrono qui devait faire plus de 27 kilomètres n'en fera plus qu'une petite douzaine... Autant dire qu'une nouvelle fois, les favoris ne se battront pas vraiment entre eux pour se disputer le maillot rouge.
13:31 - Les favoris
Avec une si petite longueur de chrono, les spécialistes vont faire la différence. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), double champion du monde de la discipline, fera office de grand favori pour la victoire. Stefan Kûng (Groupama - FDJ), Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG), Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), Daan Hoole (Lidl - Trek) et Alec Segaert (Lotto) auront un coup à jouer comme les Français Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) et Rémi Cavagna (Groupama - FDJ). Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) et Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike) seront également à suivre.
11:30 - Vingegaard en confiance
"J'espérais gagner, mais je n'y suis pas parvenu, et gagner deux secondes au classement général sur Joao Almeida, c'est évidemment mieux que rien" a lancé le Danois après l'étape d'hier. "Je pense que la journée a été difficile pour tout le monde. Si je fais un bon contre-la-montre demain, je pense que 50 secondes d'avance sur Almeida devraient suffire pour rester en tête. Mais si tu passes une mauvaise journée, il y a le risque de perdre plus de 50 secondes." Une déclaration qui s'est réalisée avant la décision des organisateurs de réduire le chrono...
10:30 - Un chrono.. Très petit
"Dans le but d'assurer une meilleure protection de l'étape, l'organisation de la Vuelta, en coordination avec le Conseil municipal de Valladolid et après consultation du collège des commissaires, a décidé que l'étape contre-la-montre de demain (jeudi) se disputera sur un parcours de 12,2 km, avec le départ et l'arrivée aux lieux initialement prévus" a lancé les organisateurs de la Vuelta à propos de la 18e étape.
Le classement général
Le classement de l'étape
La carte de la Vuelta
L'édition 2025 est très montagneuse avec 10 arrivées au sommet.
Les étapes
- Dimanche 24 août – Etape 2 : Alba > Limone Piemonte (157 km)
- Lundi 25 août – Etape 3 : San Maurizio Canavese > Ceres (139 km)
- Mardi 26 août – Etape 4 : Susa > Voiron (192 km)
- Mercredi 27 août – Etape 5 (CLM par équ.) : Figueres > Figueres (20 km)
- Jeudi 28 août – Etape 6 : Olot > Pal. Andorra (170 km)
- Vendredi 29 août – Etape 7 : Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km)
- Samedi 30 août – Etape 8 : Monzón Templario > Zaragoza (187 km)
- Dimanche 31 août – Etape 9 : Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km)
- Mardi 2 septembre – Etape 10 : Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km)
- Mercredi 3 septembre – Etape 11 : Bilbao > Bilbao (167 km)
- Jeudi 4 septembre – Etape 12 : Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km)
- Vendredi 5 septembre – Etape 13 : Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km)
- Samedi 6 septembre – Etape 14 : Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)
- Dimanche 7 septembre – Etape 15 : A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km)
- Mardi 9 septembre – Etape 16 : Poio > Mos.Castro de Herville (172 km)
- Mercredi 10 septembre – Etape 17 : O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km)
- Jeudi 11 septembre – Etape 18 (CLM ind.) : Valladolid > Valladolid (26 km)
- Vendredi 12 septembre – Etape 19 : Rueda > Guijuelo (159 km)
- Samedi 13 septembre – Etape 20 : Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km)
- Dimanche 14 septembre – Etape 21 : Alalpardo > Madrid (101 km)
Quelle diffusion ?
En France, comme dans le reste de l'Europe, le Tour d'Espagne 2025 est diffusé en direct et en intégralité par Eurosport.