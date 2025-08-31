Vuelta 2025 : une arrivée au sommet dans cette 9e étape, le classement

Le Tour d'Espagne se déroule du 23 août au 14 septembre avec de grandes attentes autour de Vingegaard... Mais pas que.

Liste des étapes La Vuelta a débuté dès le samedi 23 août. Et une fois n'est pas coutume, le plateau est très relevé pour ce Tour d'Espagne avec la présence notamment de Jonas Vingegaard qui espère un premier sacre. L'édition 2025 se tient jusqu'au 14 septembre et passera par plusieurs pays, de Turin à Madrid en passant par Voiron dans les Alpes françaises ou Andorre, pour un total de 3 151 km. Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Richard Carapaz, Egan Bernal et Giulio Ciccone sont les principaux favoris de la course. Forfait sur le Tour de France, David Gaudu restera l'attraction française sur ce Tour d'Espagne.

15:30 - 5 hommes à l'avant Avant l'emballage final et l'ascension, cinq hommes ouvrent la route avec un peu plus de deux minutes d'avance. 15:21 - Explication entre les favoris ? Ce dimanche 31 août 2025, la neuvième étape du Tour d'Espagne relie Alfaro à la station de Valdezcaray pour une nouvelle arrivée au sommet. Si les écarts ne devraient pas être incroyables (montée de 13,2 kilomètres à 5% de pente moyenne), les favoris pourraient tout de même tenter de faire des différences.

L'édition 2025 est très montagneuse avec 10 arrivées au sommet.

Dimanche 24 août – Etape 2 : Alba > Limone Piemonte (157 km)

Alba > Limone Piemonte (157 km) Lundi 25 août – Etape 3 : San Maurizio Canavese > Ceres (139 km)

San Maurizio Canavese > Ceres (139 km) Mardi 26 août – Etape 4 : Susa > Voiron (192 km)

Susa > Voiron (192 km) Mercredi 27 août – Etape 5 (CLM par équ.) : Figueres > Figueres (20 km)

Figueres > Figueres (20 km) Jeudi 28 août – Etape 6 : Olot > Pal. Andorra (170 km)

Olot > Pal. Andorra (170 km) Vendredi 29 août – Etape 7 : Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km)

Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km) Samedi 30 août – Etape 8 : Monzón Templario > Zaragoza (187 km)

Monzón Templario > Zaragoza (187 km) Dimanche 31 août – Etape 9 : Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km)

Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km) Mardi 2 septembre – Etape 10 : Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km)

Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km) Mercredi 3 septembre – Etape 11 : Bilbao > Bilbao (167 km)

Bilbao > Bilbao (167 km) Jeudi 4 septembre – Etape 12 : Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km)

Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km) Vendredi 5 septembre – Etape 13 : Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km)

Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km) Samedi 6 septembre – Etape 14 : Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)

Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km) Dimanche 7 septembre – Etape 15 : A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km)

A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km) Mardi 9 septembre – Etape 16 : Poio > Mos.Castro de Herville (172 km)

Poio > Mos.Castro de Herville (172 km) Mercredi 10 septembre – Etape 17 : O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km)

O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km) Jeudi 11 septembre – Etape 18 (CLM ind.) : Valladolid > Valladolid (26 km)

Valladolid > Valladolid (26 km) Vendredi 12 septembre – Etape 19 : Rueda > Guijuelo (159 km)

Rueda > Guijuelo (159 km) Samedi 13 septembre – Etape 20 : Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km)

Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km) Dimanche 14 septembre – Etape 21 : Alalpardo > Madrid (101 km)

Quelle diffusion ?

En France, comme dans le reste de l'Europe, le Tour d'Espagne 2025 est diffusé en direct et en intégralité par Eurosport.