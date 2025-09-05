Vuelta 2025 : une ascension finale mythique, Vingegaard attendu, le classement

Le Tour d'Espagne se déroule du 23 août au 14 septembre avec de grandes attentes autour de Vingegaard... Mais pas que.

Liste des étapes La Vuelta a débuté dès le samedi 23 août. Et une fois n'est pas coutume, le plateau est très relevé pour ce Tour d'Espagne avec la présence notamment de Jonas Vingegaard qui espère un premier sacre. L'édition 2025 se tient jusqu'au 14 septembre et passera par plusieurs pays, de Turin à Madrid en passant par Voiron dans les Alpes françaises ou Andorre, pour un total de 3 151 km. Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Jorgenson, Pidcock et Giulio Ciccone sont les principaux favoris de la course. Forfait sur le Tour de France, David Gaudu restera l'attraction française sur ce Tour d'Espagne.

16:51 - Il ne reste plus que Almeida et Vingegaard Les deux hommes forts de cette Vuelta sont désormais seuls à l'avant avec un gros rythme de la part du Portugais et un Danois qui ne bouge pas de la roue du Portugais à moins de 4 kilomètres de l'arrivée. 16:45 - Plus que 4 coureurs dans le groupe des favoris Almeida, Kuss, Vingegaard et Hindley sont à l'avant, Felix Gall (Décathlon-AG2R La Mondiale) et Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) ont du mal à suivre et sont en retrait tout comme Jorgenson il y a quelques minutes. 16:31 - Moins de 1'30 d'avance L'écart est en train de fondre très rapidement dès le début de l'ascension finale qui s'annonce dantesque, les écarts vont être importants. 16:24 - Encore des perturbations.. Des manifestants ont une nouvelle fois perturbé la course en se mettant au milieu de la route, obligeant l'échappée à mettre pied à terre... 16:22 - Le peloton roule vite Sous l'impulsion des UAE Emirates et de Vine pour Almeida, le peloton est de retour sous les 2'30 par rapport à l'échappée. La victoire sur cette 13e étape devrait se jouer entre les favoris alors qu'il reste 13 kilomètres et l'ultime ascension avec l'Angliru. 15:56 - Place à l'Alto del Cordal Avant dernière ascension du jour avec l'Alto del Cordal. Une montée de 5,5 km avec 8,8% de moyenne tout de même. L'échappée possède toujours quasiment 4 minutes d'avance sur le peloton, mais ca ne devrait pas être suffisant en cas de gros duel entre les favoris. 15:29 - L'Alto de la Mozqueta est terminé La première ascension a fait des dégâts dans cette étape de la Vuelta. Ils ne sont plus que 5 à l'avant dont l'Italien Tiberi et Bob Jungels qui semblent être les plus costauds. Nicolas Vinokourov, Jefferson Cepeda et Gianmarco Garofoli complètent le groupe. 14:50 - Moins de 75 kilomètres Pas de grosse évolution depuis une grosse heure sur cette Vuelta avec toujours les 25 personnes à l'avant de la course avec toujours un écart autour des 3 minutes avec l'avant garde du peloton. 14:14 - Trois vainqueurs d'étape sur un Grand Tour dans l'échappée Le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek) est le plus victorieux de tous les hommes à l'avant dans cette échappée sur la Vuelta avec 10 succès empochés (5 sur le Giro, 3 sur La Vuelta, 2 sur le Tour de France). Le Luxembourgeois Bob Jungels (Ineos Grenadiers) a gagné à deux reprises, une fois sur le Tour et une fois sur le Giro. Enfin, le Français Rémi Cavagna (Groupama-FDJ) compte une victoire sur La Vuelta. 13:29 - 25 hommes à l'avant L'échappée du jour est une nouvelle fois très conséquente sur cette 13e étape avec 25 coureurs à l'avant dont 4 Français. Ils ont 3 minutes d'avance sur le peloton. Lidl-Trek : Mads Pedersen

Movistar : Jefferson Cepeda, Marcel Hessmann

Red Bull-Bora-Hansgrohe : Tim Van Dijke

Soudal Quick-Step : Gianmarco Garofoli

Ineos Grenadiers : Bob Jungels

Alpecin-Deceuninck : Edward Planckaert

Bahrain Victorious : Antonio Tiberi, Roman Ermakov

Q36.5 Pro Cycling Team : Nickolas Zukowsky, David Gonzalez

XDS Astana : Nicolas Vinokurov

Groupama-FDJ : Clément Braz Afonso, Rémi Cavagna

Caja Rural-Seguros RGA : Thomas Silva, Joel Nicolau

Team Jayco AlUla : Anders Foldager

Arkéa-B&B Hotels: Léandre Lozouet, Pierre Thierry

Intermarché-Wanty : Huub Artz, Kamiel Bonneu

Lotto : Jonas Gregaard

Burgos Burpellet BH : José Luis Faura

Israel Premier Tech : Ethan Vernon

UAE Team Emirates XRG) : Ivo Oliveira 11:45 - L'ambition du jour de Vingegaard "J'ai une relation particulière avec L'Angliru. C'est une montée brutale, très, très dure. Je crois que c'était la première fois que je me suis vraiment montré (14e en 2020, sa première Vuelta, comme équipier de Primoz Roglic, NDLR). Ce sera ma troisième fois ici et j'espère avoir de bonnes jambes aussi. On peut peut-être viser la victoire, mais il faut voir comment mes jambes réagiront. Ce serait un rêve pour moi de gagner à L'Angliru. C'est l'une des ascensions les plus emblématiques de La Vuelta, donc ce serait vraiment un rêve" a lancé Vingegaard avant l'étape du jour.

L'édition 2025 est très montagneuse avec 10 arrivées au sommet.

Dimanche 24 août – Etape 2 : Alba > Limone Piemonte (157 km)

Lundi 25 août – Etape 3 : San Maurizio Canavese > Ceres (139 km)

Mardi 26 août – Etape 4 : Susa > Voiron (192 km)

Mercredi 27 août – Etape 5 (CLM par équ.) : Figueres > Figueres (20 km)

Jeudi 28 août – Etape 6 : Olot > Pal. Andorra (170 km)

Vendredi 29 août – Etape 7 : Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km)

Samedi 30 août – Etape 8 : Monzón Templario > Zaragoza (187 km)

Dimanche 31 août – Etape 9 : Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km)

Mardi 2 septembre – Etape 10 : Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km)

Mercredi 3 septembre – Etape 11 : Bilbao > Bilbao (167 km)

Jeudi 4 septembre – Etape 12 : Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km)

Vendredi 5 septembre – Etape 13 : Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km)

Samedi 6 septembre – Etape 14 : Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)

Dimanche 7 septembre – Etape 15 : A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km)

Mardi 9 septembre – Etape 16 : Poio > Mos.Castro de Herville (172 km)

Mercredi 10 septembre – Etape 17 : O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km)

Jeudi 11 septembre – Etape 18 (CLM ind.) : Valladolid > Valladolid (26 km)

Vendredi 12 septembre – Etape 19 : Rueda > Guijuelo (159 km)

Samedi 13 septembre – Etape 20 : Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km)

Dimanche 14 septembre – Etape 21 : Alalpardo > Madrid (101 km)

Quelle diffusion ?

En France, comme dans le reste de l'Europe, le Tour d'Espagne 2025 est diffusé en direct et en intégralité par Eurosport.