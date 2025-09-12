Vuelta 2025 : une étape de transition avant l'explication finale, le classement

Le Tour d'Espagne se déroule du 23 août au 14 septembre avec de grandes attentes autour de Vingegaard... Mais pas que.

Liste des étapes Une Vuelta qui restera dans les annales pour de mauvaises raisons. Après une multitude d'étapes perturbées par les manifestations pro Palestine, le Tour d'Espagne entre dans sa dernière ligne droite. Il reste une véritable étape pour faire la différence entre Joao Almeida et Jonas Vingegaard et ce sera ce samedi, si tout se passe bien niveau sécurité...

14:55 - "Emmener Vingegaard sain et sauf à l'arrivée" "C'est sûr, demain sera une étape très difficile, mais mon rôle sera bien plus important aujourd'hui », expliquait le Néerlandais ce matin. « C'est une étape plate avec un peu de vent, et l'objectif du jour est d'emmener [ Vingegaard] sain et sauf à l'arrivée. Je le trouve plutôt bon, il est toujours bien placé, mais cela dépend aussi de la force de son équipe. Nous avons une équipe solide pour ça, donc je ne vois pas de problème. Ses 40 secondes d’avance sur Joao Almeida (UAE Emirates XRG) suffiront-elles ? "C'est mieux d'avoir 10 minutes, bien sûr ! Mais il vaut mieux avoir 40 secondes d'avance que de retard. Il faudra être à fond les deux prochains jours, et on verra bien les résultats" a lancé Dylan van Baarle. 14:15 - Deux hommes en tête Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) et Victor Guernalec (Arkéa-B&B Hotels) ont décidé de tenter l'aventure à l'avant de la course et ils sont les seuls ! Le peloton laisse partir les deux fuyards, plus de 3 minutes d'avance. 13:26 - "Juste dommage" "J'ai fait de mon mieux. Ce n'est pas vraiment un effort qui me va bien", a lancé Almeida après le chrono hier, sans savoir s'il s'en serait mieux sorti sur 27,2 kilomètres. "On ne saura jamais. La vie ne se base pas sur des "et si..." On n'y peut pas grand-chose et c'est pareil pour tout le monde. En tant que cyclistes, on s'adapte plutôt bien à tous les scénarios." Ce qui n'empêchait pas pour autant l'intéressé de regretter cette coupe administrée au profil d'origine. "C'est juste dommage qu'il n'y avait pas 27 kilomètres au final, mais c'est comme ça". 12:20 - "On verra bien" "Pour le contre-la-montre, on verra bien, on ne peut qu’attendre" a lancé Joao Almeida, lui aussi avant la décision des commissaires de réduire ce chrono. "Je pense qu’on est dans une forme assez similaire, à moins qu’un de nous ait un mauvais jour. J’espère juste que ce ne sera pas moi et que j’aurai de bonnes jambes. Le parcours importe peu, plat ou en côte, ça ne change pas grand-chose." 12:18 - Vingegaard satisfait "Je pense que je peux être plutôt satisfait de la façon dont ça s’est passé aujourd’hui", a expliqué le Danois après le chrono. "Sur un contre-la-montre plat comme celui-ci, ça convenait mieux aux coureurs plus costauds, donc réussir un tel chrono me va", affirme-t-il. "Je n’ai jamais atteint 55 km/h de moyenne sur un contre-la-montre, donc je peux être satisfait de ma performance aujourd’hui. Je pense que je dois être content de ces écarts car j’ai fait un bon contre-la-montre. Je suis toujours en tête à trois étapes de l’arrivée, alors maintenant, il faut se concentrer sur demain et après-demain. Ce seront deux journées difficiles où il faudra rester concentré. Je suis assez confiant. Aujourd’hui fut une bonne journée pour moi, on verra bien". 11:00 - Une étape de transition Au lendemain d'un chrono très particulier et avant une dernière étape très difficile, c'est une étape de transition qui attend les coureurs sur cette 19e étape du Tour d'Espagne. 162 kiomètres sont au programme entre Rueda et Guijuelo avec aucune difficulté... Un plaisir certainement pour les sprinteurs qui attendent une autre opportunité depuis la 8e étape.

L'édition 2025 est très montagneuse avec 10 arrivées au sommet.

Dimanche 24 août – Etape 2 : Alba > Limone Piemonte (157 km)

Alba > Limone Piemonte (157 km) Lundi 25 août – Etape 3 : San Maurizio Canavese > Ceres (139 km)

San Maurizio Canavese > Ceres (139 km) Mardi 26 août – Etape 4 : Susa > Voiron (192 km)

Susa > Voiron (192 km) Mercredi 27 août – Etape 5 (CLM par équ.) : Figueres > Figueres (20 km)

Figueres > Figueres (20 km) Jeudi 28 août – Etape 6 : Olot > Pal. Andorra (170 km)

Olot > Pal. Andorra (170 km) Vendredi 29 août – Etape 7 : Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km)

Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km) Samedi 30 août – Etape 8 : Monzón Templario > Zaragoza (187 km)

Monzón Templario > Zaragoza (187 km) Dimanche 31 août – Etape 9 : Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km)

Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km) Mardi 2 septembre – Etape 10 : Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km)

Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km) Mercredi 3 septembre – Etape 11 : Bilbao > Bilbao (167 km)

Bilbao > Bilbao (167 km) Jeudi 4 septembre – Etape 12 : Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km)

Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km) Vendredi 5 septembre – Etape 13 : Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km)

Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km) Samedi 6 septembre – Etape 14 : Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)

Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km) Dimanche 7 septembre – Etape 15 : A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km)

A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km) Mardi 9 septembre – Etape 16 : Poio > Mos.Castro de Herville (172 km)

Poio > Mos.Castro de Herville (172 km) Mercredi 10 septembre – Etape 17 : O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km)

O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km) Jeudi 11 septembre – Etape 18 (CLM ind.) : Valladolid > Valladolid (26 km)

Valladolid > Valladolid (26 km) Vendredi 12 septembre – Etape 19 : Rueda > Guijuelo (159 km)

Rueda > Guijuelo (159 km) Samedi 13 septembre – Etape 20 : Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km)

Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km) Dimanche 14 septembre – Etape 21 : Alalpardo > Madrid (101 km)

Quelle diffusion ?

En France, comme dans le reste de l'Europe, le Tour d'Espagne 2025 est diffusé en direct et en intégralité par Eurosport.