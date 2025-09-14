Vuelta 2025 : Vingegaard a écœuré tout le monde et remporte le Tour d'Espagne, le classement

Le Tour d'Espagne s'est déroulé du 23 août au 14 septembre avec de grandes attentes autour de Vingegaard... Qui a répondu présent en s'imposant pour la première fois.

Liste des étapes Une Vuelta qui restera dans les annales pour de mauvaises raisons. Après une multitude d'étapes perturbées par les manifestations pro Palestine, le Tour d'Espagne a vu le retour de la Bola del Mundo ce samedi, 12 ans après. Dans ce dernier grand rendez-vous du Tour d'Espagne, Jonas Vingegaard a fait la différence pour conserver son maillot rouge et plier la Vuelta. C'est la première victoire de Jonas Vingegaard sur un Tour d'Espagne après ses deux victoires sur le Tour de France. Prochain objectif, probablement le Giro l'année prochaine...

Dernières mises à jour

11:00 - Dernière étape Dernier acte de cette Vuelta 2025 avec une traditionnelle parade entre Alalpardo et Madrid, longue de 106 kilomètres. L'étape a été une nouvelle fois raccourcie en raison de la crainte des manifestations pro Palestine. La victoire de Jonas Vingegaard ne fait plus aucun doute, tout comme le podium composé de Pidcock sur la 3e place et Almeida à la 2e. L'étape du jour partira à 16h44 pour une arrivée prévue vers 19h. Les sprinteurs comme Jasper Philipsen sont les grands favoris du jour.

L'édition 2025 est très montagneuse avec 10 arrivées au sommet.

Dimanche 24 août – Etape 2 : Alba > Limone Piemonte (157 km)

Alba > Limone Piemonte (157 km) Lundi 25 août – Etape 3 : San Maurizio Canavese > Ceres (139 km)

San Maurizio Canavese > Ceres (139 km) Mardi 26 août – Etape 4 : Susa > Voiron (192 km)

Susa > Voiron (192 km) Mercredi 27 août – Etape 5 (CLM par équ.) : Figueres > Figueres (20 km)

Figueres > Figueres (20 km) Jeudi 28 août – Etape 6 : Olot > Pal. Andorra (170 km)

Olot > Pal. Andorra (170 km) Vendredi 29 août – Etape 7 : Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km)

Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia (187 km) Samedi 30 août – Etape 8 : Monzón Templario > Zaragoza (187 km)

Monzón Templario > Zaragoza (187 km) Dimanche 31 août – Etape 9 : Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km)

Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km) Mardi 2 septembre – Etape 10 : Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km)

Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua (168 km) Mercredi 3 septembre – Etape 11 : Bilbao > Bilbao (167 km)

Bilbao > Bilbao (167 km) Jeudi 4 septembre – Etape 12 : Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km)

Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km) Vendredi 5 septembre – Etape 13 : Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km)

Cabezón de la Sal > L'Angliru (202 km) Samedi 6 septembre – Etape 14 : Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)

Avilés > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km) Dimanche 7 septembre – Etape 15 : A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km)

A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos (167 km) Mardi 9 septembre – Etape 16 : Poio > Mos.Castro de Herville (172 km)

Poio > Mos.Castro de Herville (172 km) Mercredi 10 septembre – Etape 17 : O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km)

O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero.Ponferrada (137 km) Jeudi 11 septembre – Etape 18 (CLM ind.) : Valladolid > Valladolid (26 km)

Valladolid > Valladolid (26 km) Vendredi 12 septembre – Etape 19 : Rueda > Guijuelo (159 km)

Rueda > Guijuelo (159 km) Samedi 13 septembre – Etape 20 : Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km)

Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (156 km) Dimanche 14 septembre – Etape 21 : Alalpardo > Madrid (101 km)

Quelle diffusion ?

En France, comme dans le reste de l'Europe, le Tour d'Espagne 2025 est diffusé en direct et en intégralité par Eurosport.