Chris Froome hospitalisé en urgence, percuté par une voiture à Saint-Raphaël, quel est son état de santé ?

L'ancien vainqueur du Tour de France serait sérieusement blessé.

Vainqueur du Tour de France à quatre reprises entre 2013 et 2017, le Britannique Chris Froome a été victime d'un grave accident sur ses routes d'entraînement du côté de Saint-Raphaël en France. C'est L'Équipe qui a révélé que le coureur a été percuté par un véhicule mercredi alors qu'il s'entraînait non loin de Monaco, où il réside. Ce dernier aurait été héliporté à l'hôpital de Toulon.

Si son équipe n'a pas encore communiqué sur la situation, Froome aurait été "sérieusement blessé" mais serait resté "conscient" et aurait même pu s'adresser à ses proches selon le journal L'Equipe. Ce jeudi, un communiqué a été posté sur ses réseaux sociaux évoquant plusieurs blessures.

"Chris a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Toulon hier après-midi après un grave accident d'entraînement [aucun autre cycliste ni véhicule n'a été impliqué].

Heureusement, l'état de Chris est stable et il n'a subi aucune blessure à la tête. Cependant, les examens ont confirmé un pneumothorax, cinq côtes cassées et une fracture d'une vertèbre lombaire, pour laquelle il subira une opération cet après-midi.

Nous donnerons des nouvelles de l'état de Chris après l'opération."

C'est peut être aussi la fin de carrière de celui qu'on surnomme le Kenyan blanc, déjà victime d'une grave chute alors qu'il était en reconnaissance pour le Tour du Dauphiné en 2019. Alors qu'il roulait à 54 km/h, il avait été poussé violemment par une rafale de vent contre un mur et avait souffert d'une fracture ouverte du fémur, fracture du coude, de la hanche, d'une vertèbre et du sternum. ll avait également perdu près de deux litres de sang et avait perdu connaissance... Sa dernière grande victoire sur le circuit remonte à 2018.