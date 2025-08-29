Leader de la Vuelta, il a été victime d'un cancer

Le Norvégien a vécu un drame il y a quelques années avant de rebondir de la plus belle des manières.

Torstein Træen, coureur cycliste norvégien, est le nouveau leader de la Vuelta. Le coureur a une histoire bien particulière et malheureuse. En 2022, alors qu'il court sous les couleurs de l'équipe Uno-X Pro Cycling, un simple contrôle antidopage révèle des niveaux anormalement élevés de l'hormone hCG : un signal de cancer testiculaire, confirmant un petit volume tumoral de 15 mm. Connu très tôt, ce cancer est opéré avec succès, sans besoin de chimiothérapie, et Træen est déclaré guéri quelques mois plus tard

Après une longue période de convalescence, il reprend la compétition dès août 2022. Il se distingue rapidement avec un podium au Tour de Langkawi, et surtout, en juin 2024, avec une victoire spectaculaire en solitaire sur la 4ᵉ étape du Tour de Suisse, une première dans sa carrière pro. L'année suivante, lors du Tour de France 2023, il subit une chute dès la première étape, se fracturant le coude.

Mais le point culminant de sa carrière arrive en ce mois d'août 2025. Lors de la 6ᵉ étape de la Vuelta a España, sur les routes en Andorre, Træen intègre l'échappée matinale. Il franchit en deuxième position la ligne d'arrivée à Pal, à 58 secondes du vainqueur Jay Vine, et s'empare du maillot rouge de leader au classement général faisant de lui le troisième Norvégien à porter ce prestigieux maillot dans ce Grand Tour

Trois ans après avoir été confronté à ce drame, l'histoire est belle.